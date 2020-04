Doraemon Story of Season arriva su PS4

Il celebre sviluppatore e produttore di videogiochi, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, è lieto di annunciare che DORAEMON STORY OF SEASONS arriverà sul mercato europeo anche per PlayStation 4 dal 4 settembre 2020.

Riunendo il franchise di Doraemon con la popolare serie di Story of Seasons, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Marvelous Inc. e Brownies hanno dato vita a DORAEMON STORY OF SEASONS, in cui sarà possibile accompagnare il celebre gatto robotico del 22° secolo, Doraemon, oltre a Nobita Nobi e i suoi amici, in una piacevole avventura per creare e sviluppare una fattoria.

Con l’aiuto dei dispositivi di Doraemon, i giocatori potranno intraprendere tutte le attività tipiche di Story of Seasons, come coltivare ortaggi, prendersi cura della fattoria, esplorare lo scenario, andare a caccia di insetti e molto altro. Potranno così sviluppare la città e la propria fattoria, mentre interagiranno e faranno amicizia con gli altri abitanti!

Un gioco di vita quotidiana con gli amati personaggi di Doraemon!

Mettiti nei panni di Nobita, un ragazzo mediocre dal cuore d’oro! Crea legami con gli altri abitanti e vedrai interazioni sentite mentre esplori e curi la terra con Doraemon, Shizuka, Gian e Suneo!

“Story of Seasons” con un gusto speciale!

Personalizza la tua fattoria con diverse coltivazioni, animali da allevamento, mobili da costruire e esplora tutta la città. Usa i chiusky di Doraemon per rendere il lavoro alla fattoria un’esperienza magica!

A seguire vi riportiamo il Trailer, anticipandovi che il gioco è già disponibile su Nintendo Switch e PC: