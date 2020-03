Sakura Wars si mostra in un nuovo Gameplay Trailer

Quando vestirai i panni di Seijuro Kamiyama il 28 aprile, le tue sfide non saranno solo con l’Imperial Combat Revue, ma anche con ogni altra squadra di combattimento al mondo. C’è una grande battaglia che incombe.

Subito dopo essere stato nominato capitano della Flower Division, il tuo capo, Sumire Kanzaki, annuncia che la squadra protettrice di Tokyo rischia di essere sciolta. Tu ed il tuo team avete la possibilità di mettervi alla prova e salvare l’eredità della Flower Division, vincendo i Combat Revue World Games.

I Combat Revue World Games sono un torneo intenso e dinamico in cui le squadre di combattimento di tutto il mondo si sfidano in elaborate performance sul palco combattendo con i loro giganteschi mech. Sono stati creati con la speranza che avrebbero favorito uno spirito di unità e migliorato al contempo il profilo pubblico, consentendo a questi eroi di mostrare le loro abilità di combattimento alla popolazione.

La Flower Division dovrà affrontare un’opposizione particolarmente accanita da Shanghai, Londra e Berlino. Le regole sono semplici, l’impresa un po’ meno:

Ogni match è una battaglia tre contro tre suddivisa in tre round.

Dovrai scegliere due membri della tua squadra che combatteranno al tuo fianco.

Ogni squadra guadagna punti sconfiggendo obiettivi situati intorno all’arena del torneo.

Questi punti incrementano un indicatore. Vinci sconfiggendo il tuo avversario o ottenendo più punti alla fine della partita.

Sei pronto a lottare per raggiungere la gloria, il prestigio e, soprattutto, i finanziamenti del governo per mantenere operativa la Flower Division? Il compito spetta a te quando Sakura Wars verrà lanciato per PlayStation 4 il 28 aprile 2020!