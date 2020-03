Sword Art Online Alicization Lycoris: Aperte le prenotazioni e nuovi dettagli

A partire da oggi è ufficialmente aperta la presentazione di Sword Art Online Alicization Lycoris.

Per tale occasione sono stati resi disponibili nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi.

I nuovi personaggi giocabili sono:

Renly Synthesis Twenty-Seven : fa parte degli Integrity Knights e combatte contro le forze dei Dark Territory in qualità di leader dell’esercito dello Human Empire. Renly è l’unico personaggio che può utilizzare le Twin-Wing Blade e soprattutto le “Twin-Edged Wing”.

: fa parte degli Integrity Knights e combatte contro le forze dei Dark Territory in qualità di leader dell’esercito dello Human Empire. Renly è l’unico personaggio che può utilizzare le Twin-Wing Blade e soprattutto le “Twin-Edged Wing”. Sheyta Synthesis Twelve : Integrity Knight conosciuta anche come Sheyta il Silent Taciturn, l’Amministratrice ha dato a Sheyta un’arma divina in grado di fare a pezzi ogni cosa, la Black Lily Sword.

: Integrity Knight conosciuta anche come Sheyta il Silent Taciturn, l’Amministratrice ha dato a Sheyta un’arma divina in grado di fare a pezzi ogni cosa, la Black Lily Sword. Sortiliena Serlut: diplomatasi seconda nella sua classe della Swordcraft Academy, Sortiliena era servita da Kirito che si è guadagnato il suo rispetto. Lei usa un proprio stile di battaglia con armi simili alle Claymore.

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS avrà un supporto post lancio che garantirà un aggiornamento regolare dei contenuti. Le missioni giornaliere permetteranno ai giocatori di guadagnarsi i biglietti CUBE (che possono essere scambiati per CUBE). Ogni CUBE conterrà casualmente una serie di oggetti come: costumi, decori per le armi e molto altro. I giocatori potranno anche acquistare direttamente questi oggetti tramite i SAO Coin – una valuta virtuale disponibile nel negozio in-game. Inoltre i Raid mensili includeranno 3 o 4 ore di gameplay per divertirsi con gli amici!

In aggiunta alle loro Sword Skill i giocatori potranno usare anche 8 diverse Sacred Art per terminare uno scontro e rispondere ai colpi dei nemici. Ogni Sacred Art ha degli effetti unici in battaglia e può essere caricata per attacchi ancora più forti!

Chi prenoterà il gioco potrà sbloccare 4 costumi del Design Contest avvenuto lo scorso settembre. Le prenotazioni della Deluxe Edition includeranno questi costumi, il Premium Pass, il Premium Pass dei costumi e 200 SAO Coin! Questi bonus saranno disponibili su Steam, Xbox One e PS4 dal 22 maggio al 22 giugno.