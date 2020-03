Dragon Ball Z Kakarot e FighterZ: I contenuti in arrivo

Bandai Namco è lieta di annunciare l’arrivo di nuovi contenuti non solo per Dragon Ball Figther Z ma anche per Dragon Ball Z Kakarot. Scopriamoli insieme.

I contenuti in arrivo per Dragon Ball Z Kakarot e FigtherZ

Partiamo dal nuovo DLC per Kakarot, che permetterà ai giocatori di trasformarsi in Super Saiyan God dopo un intenso allenamento con Whis.

Il DLC “A NEW POWER AWAKENS – Part 1” sarà disponibile con il Season Pass nella primavera del 2020 oppure sarà acquistabile con “A NEW POWER AWAKENS – Part 2”, che uscirà più tardi durante l’anno.

Per quanto riguarda invece FighterZ:

L’Ultra Istinto è l’ultima e più forte trasformazione che Son Goku può usare. Questa tecnica separa la coscienza dal corpo di chi la usa, permettendogli di muoversi e lottare basandosi solamente sugli istinti e senza essere appesantito da pensieri o emozioni. Tutto questo rendono Goku (Ultra Instinct) un personaggio con una difesa impenetrabile e diversi attacchi distruttivi.

In aggiunta a Goku (Ultra Instinct) e Kefla, il FighterZ Pass 3 includerà altri tre personaggi che arriveranno nel corso dell’anno. Tutti i nuovi personaggi sono acquistabili individualmente o come parte del FighterZ Pass.