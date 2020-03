THE LEGEND OF HEROES TRAILS OF COLD STEEL 3: Demo, Gameplay Trailer e Requisiti PC

NIS America ha rilasciato quest’oggi la DEMO per PC di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3.

La versione finale del gioco sarà disponibile in inglese, francese e giapponese, purtroppo non è previsto l’italiano.

In concomitanza con il lancio della DEMO sono stati resi disponibili i Requisiti PC, in questo modo potete vedere se rientrate in una delle due fasce prima del download della versione dimostrativa.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10/8.1/7 a 64-bit

Processore: Intel Core i3-2100 3.10 GHz

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA Geforce GTX 650 Ti

DirectX Versione 11

HDD: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio integrata

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10/8.1/7 a 64-bit

Processore: AMD FX-8320 8-Core

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: AMD Radeon R7 370

DirectX Versione 11

HDD: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio integrata

Prima di rilasciarvi al Gameplay Trailer della DEMO vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PS4 dal 2018 ma arriverà su PC il 23 Marzo mentre su Nintendo Switch nel corso della primavera.