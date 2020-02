Sakura Wars arriva il 28 Aprile 2020

Dalla grande torre dell’orologio in cima alla stazione ferroviaria di Ginza, che domina lo skyline della città, all’affascinante Teatro Imperiale che si erge alto nel cuore di Tokyo, Sakura Wars trasuda un mondo ricco di ispirazione storica, arricchito con la fantastica tecnologia steampunk. L’era Taisho rappresenta un momento di prosperità e ottimismo per il Giappone, un incrocio di culture orientali e occidentali che crea un quadro vibrante in cui potrai metterti nei panni di Seijuro Kamiyama e riportare l’Imperial Combat Revue alla gloria!

Sakura Wars è un reboot che conserva molte delle caratteristiche che hanno reso la serie un successo in Giappone, tra cui una visione poetica, un cast stellare e una storia avvincente piena di intrighi, azione e romanticismo. Il nostro ultimo trailer mette in scena questo ritratto del centro di Tokyo degli anni ’40, e introduce la missione che ti permetterà di riconquistare il prestigio della tua squadra e del teatro.

Le edizioni fisiche di Sakura Wars includono una cover reversibile con la copertina originale giapponese, insieme ad un set di adesivi con il cast principale del gioco. Il gioco includerà inoltre l’audio Giapponese e sottotitoli in Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo.

Sakura Wars sarà disponibile su PlayStation 4 il 28 Aprile, 2020 con ulteriori dettagli sull’uscita digitale per PlayStation 4 in arrivo a breve.

Caratteristiche Sakura Wars:

Interazioni dei personaggi —Interagisci con un cast colorato di personaggi tramite il sistema di dialogo dinamico LIPS (un marchio di fabbrica della serie), in cui ciò che dici e come lo dici influisce nelle relazioni sia dentro che fuori dal campo di battaglia.

Combattimenti spettacolari—I forti legami con i membri della battaglia sfociano in combattimenti spettacolari con giganteschi mech.

Splendida Produzione Anime—Meravigliose scene animate, una colonna sonora e character designed realizzato da luminari di anime e di JRPG che ti trasporteranno in una Tokyo steampunk del 1940.