Pokèmon Spada e Scudo: Scoperto un nuovo Pokèmon misterioso

Per celebrare il Pokémon Day, The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato la scoperta di un nuovo Pokémon misterioso nel mondo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo: si tratta di Zarude, il Pokémon Scimmialigna.



Zarude è un Pokémon di tipo Buio ed Erba che può far crescere delle liane dalla nuca, dai polsi e dalle piante dei piedi. Queste liane sono flessibili e resistenti, e si rivelano utili in svariate occasioni. Può usarle per aggrapparsi ai rami degli alberi o per afferrare le bacche nascoste tra le fronde più alte. Possiedono persino proprietà terapeutiche.



Nome: Zarude

Categoria: Pokémon Scimmialigna

Altezza: 1,8 m

Peso: 70,0 kg

Tipo: Buio/Erba



Questo Pokémon misterioso vive in un branco nel profondo delle fitte foreste di Galar. Tratta chiunque non appartenga al suo branco con immediata ostilità. Durante la lotta, dondola qua e là servendosi degli alberi e dei loro rami, attaccando senza sosta con i suoi artigli affilati. Eccelle nelle lotte grazie al suo ingegno. Zarude è esclusivo dei giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e non può essere ottenuto tramite le normali attività di gioco. Usciti nel novembre 2019, Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono gli ultimissimi titoli della serie principale di videogiochi Pokémon e sono disponibili per console della famiglia Nintendo Switch™.



È stato annunciato anche che Mewtwo Dynamax apparirà nei Raid Dynamax di Pokémon Spada e Pokémon Scudo dalla mezzanotte di giovedì 27 febbraio fino alle 23:59 di domenica 1 marzo. Anche se questo Mewtwo è così potente da non poter essere catturato, varrà la pena di affrontarlo, perché gli Allenatori che riusciranno a sconfiggerlo avranno la possibilità di ottenere degli strumenti rari, come le Capsule abilità. Nello stesso periodo, gli Allenatori avranno la possibilità di imbattersi nelle forme Dynamax di Bulbasaur, Ivysaur, Charmander, Charmeleon, Squirtle e Wartortle! A differenza di Mewtwo, questi Pokémon possono essere catturati, sempre che gli Allenatori riescano prima a sconfiggerli!