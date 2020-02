Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon introduce ancora più Pokémon di Galar

Tantissimi Pokémon scoperti di recente nella regione di Galar faranno il loro debutto nella prossima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Spada e Scudo – Fragore Ribelle, che sarà pubblicata il 1° maggio in tutto il mondo da The Pokémon Company International.



Disponibile in buste di espansione, mazzi tematici, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali, Spada e Scudo – Fragore Ribelle continua a introdurre nuovi Pokémon-V e Pokémon-VMAX tra cui Toxtricity-VMAX, basato su Toxtricity nella sua forma Gigamax dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



Gli Allenatori potranno inoltre mettere le mani sulle seguenti carte, che saranno fondamentali per la loro raccolta del GCC Pokémon:

16 Pokémon-V tra cui Toxtricity-V, Dubwool-V, Boltund-V e Sandaconda-V, oltre a 14 Pokémon-V a figura intera

Sette Pokémon-VMAX, tra cui gli stadi evolutivi finali dei Pokémon iniziali di Galar, oltre a Copperajah-VMAX e Dragapult-VMAX

Più di 15 carte Allenatore e quattro carte Aiuto a figura intera

Quattro nuove carte Energia speciale



L’espansione Spada e Scudo – Fragore Ribelle sarà disponibile anche nel CardDex del GCC Pokémon, una app che permette di sfogliare le carte delle serie Sole e Luna e Spada e Scudo.



Gli appassionati del GCC Pokémon avranno anche l’opportunità di giocare con Spada e Scudo – Fragore Ribelle prima della pubblicazione ufficiale partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno dal 18 al 26 aprile presso i negozianti indipendenti che partecipano all’iniziativa. Per sapere quali sono, visita la pagina www.pokemon.it/cerca-evento.