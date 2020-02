MY HERO ONE’S JUSTICE 2: Nuovi personaggi e modalità di gioco svelati

MY HERO ONE’S JUSTICE 2 includerà diverse modalità di gioco, ciascuna delle quali garantirà un’esperienza unica.

Modalità Storia : la modalità Storia sarà giocabile sia dal punto di vista di un eroe che di un cattivo, e sarà fedele all’anime originale. Lo scenario sarà caratterizzato da battaglie esagerate e spettacolari sequenze filmate, che consentiranno ai giocatori di imporre la propria giustizia!

: la modalità Storia sarà giocabile sia dal punto di vista di un eroe che di un cattivo, e sarà fedele all’anime originale. Lo scenario sarà caratterizzato da battaglie esagerate e spettacolari sequenze filmate, che consentiranno ai giocatori di imporre la propria giustizia! Modalità Missione : questa modalità consente ai giocatori di gestire i propri Uffici degli eroi. Completando le missioni, i giocatori saranno ricompensati con denaro e gloria, che consentiranno loro di espandere le proprie squadre e reclutare i propri personaggi preferiti.

: questa modalità consente ai giocatori di gestire i propri Uffici degli eroi. Completando le missioni, i giocatori saranno ricompensati con denaro e gloria, che consentiranno loro di espandere le proprie squadre e reclutare i propri personaggi preferiti. Modalità Arcade: ogni personaggio potrà combattere alcune battaglie preimpostate, attivando dialoghi esclusivi.

Scopri maggiori informazioni sulle modalità di gioco nel nuovo trailer italiano:

Inoltre, sono stati confermati altri quattro nuovi personaggi che faranno parte del roster finale:

Gang Orca: uno dei migliori eroi. La sua peculiarità di tipo mutante gli consente di invocare la forza di uno dei massimi predatori, l’Orca assassina. Usa il suo senso e le sue capacità avanzate di manipolazione delle onde sonore per sconfiggere i cattivi.

uno dei migliori eroi. La sua peculiarità di tipo mutante gli consente di invocare la forza di uno dei massimi predatori, l’Orca assassina. Usa il suo senso e le sue capacità avanzate di manipolazione delle onde sonore per sconfiggere i cattivi. Seiji Shishikura: Seiji è uno dei migliori studenti del prestigioso liceo Shiketsu. La sua peculiarità gli consente di manipolare liberamente la carne cruda, dandogli un notevole vantaggio contro qualsiasi creatura vivente.

Seiji è uno dei migliori studenti del prestigioso liceo Shiketsu. La sua peculiarità gli consente di manipolare liberamente la carne cruda, dandogli un notevole vantaggio contro qualsiasi creatura vivente. Camie Utsushimi: oltre a essere una studentessa del liceo Shiketsu , Camie è anche una delle aspiranti eroine più promettenti della sua generazione. Il suo corpo può produrre una nebbia misteriosa, in grado di alterare i cinque sensi del proprio avversario, indebolendolo.

oltre a essere una studentessa del liceo Shiketsu Camie è anche una delle aspiranti eroine più promettenti della sua generazione. Il suo corpo può produrre una nebbia misteriosa, in grado di alterare i cinque sensi del proprio avversario, indebolendolo. Kendo Rappa: uno degli scagnozzi di Overhaul specializzato nei combattimenti in mischia. È un combattente formidabile sempre alla ricerca di avversari più forti e disposto a mettere in gioco la sua stessa vita nelle battaglie.

MY HERO ONE’S JUSTICE 2 arriverà il 13 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.