Utawarerumono Prelude to the Fallen disponibile da Maggio

NIS America é felice di annunciare la data d’uscita di Utawarerumono: Prelude to the Fallen, in arrivo per PlayStation®4 (fisico/digitale) e PS Vita (solo digitale) il 26 maggio in Nord America e il 29 maggio in Europa e Oceania. Il cross save tra le due piattaforme è supportato, quindi la tua avventura può essere giocata a casa o in viaggio.

Per la prima volta in assoluto, le origini della saga di Utawarerumono arrivano oltreoceano! Prelude to the Fallen segue la storia di un uomo senza memoria che si risveglia in uno strano mondo, ed è accolto da una tribù di abitanti di buon cuore.

Viene accettato come uno di loro, e alla fine riceve il nome di “Hakuowlo”. Quando le nazioni vicine iniziano a invadere il suo villaggio, Hakuowlo si ribella agli invasori, partendo così per un viaggio indimenticabile che vive nei canti della leggenda.

Key Features:

Un racconto epico – Immergiti in una storia turbolenta di amore, guerra e destino.

Eroi del mito – Scopri il racconto attraverso un cast di personaggi diversi e osserva come i loro destini si intrecciano.

L’arte della guerra – Vinci attraverso l’uso di tattiche, vantaggi elementali e punti di forza unici del tuo team.