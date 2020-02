Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX e su Pokémon HOME – Nuovi dettagli svelati

The Pokémon Company International e Nintendo hanno rivelato maggiori dettagli su Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX per Nintendo Switch.



Il gioco, la cui uscita è prevista per il 6 marzo 2020, è una rivisitazione dei primi titoli della serie, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e okémon Mystery Dungeon: Squadra Blu, rilasciati per la prima volta in Europa nel 2006.

In questo gioco, ambientato in un mondo abitato soltanto da Pokémon, i giocatori dovranno rispondere ad alcune domande per decidere quale Pokémon saranno nel corso della loro avventura. Si risveglieranno nei panni di un Pokémon, quello assegnato in base alle risposte date nel test oppure uno scelto dai giocatori stessi. Nel corso delle loro avventure, incontreranno dei Pokémon che si uniranno alla loro Squadra di Soccorso per aiutare altri Pokémon che si trovano nei guai all’interno di dungeon misteriosi sempre diversi, poiché la loro conformazione cambierà ogni volta. I giocatori dovranno muoversi al loro interno con molta cautela…



Ecco alcuni trucchetti per esplorare questi dungeon misteriosi!



Le Squadre di Soccorso

I giocatori potranno partire alla volta di un dungeon con una squadra composta da un massimo di tre Pokémon e potranno formare più di una squadra. I giocatori dovrebbero formare la propria squadra in base al dungeon che stanno esplorando e ai tipi di Pokémon che vi potrebbero incontrare. I Pokémon che si uniscono alle Squadre di Soccorso del protagonista possono alloggiare nei Campi Base. I giocatori possono anche cambiare il Pokémon designato come leader delle loro squadre.



Nel corso delle loro missioni, dovrebbero fare il possibile per ottenere delle Gelatine Arcobaleno e delle Gelatine DX. Questi strumenti possono conferire ai Pokémon capacità molto utili, conosciute come specialità. Le specialità avranno un effetto positivo su tutti i membri Squadra di Soccorso che si trovano in un dungeon, aiutando i giocatori a esplorare l’area. Cercate i Pokémon rari che possiedono una specialità fin dall’inizio dell’avventura!



Le lotte

Come nella serie principale dei videogiochi Pokémon, i Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX possono apprendere fino a quattro mosse, che possono usare per attaccare i propri nemici, guarire la propria squadra dai problemi di stato o apportare altri benefici speciali. Le mosse possono anche avere tipi e raggi differenti,



ma i giocatori dovrebbero fare buon uso anche degli strumenti durante le lotte! Per esempio, i Semifuoco infliggono danni ingenti dopo che i Pokémon li hanno ingeriti, mentre le Gravelrocce possono essere utilizzate per attaccare a distanza, e infine le Baccarancia possono aiutare i Pokémon a recuperare Punti Salute. Proprio come la conformazione dei dungeon, anche i tipi di strumenti e la loro collocazione saranno diversi ogni volta che i giocatori entreranno in un dungeon.



Incontri

Durante la loro avventura in Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, i giocatori incontreranno più di quattrocento Pokémon, inclusi alcuni in grado di megaevolversi… e farebbero bene a tenere gli occhi aperti, perché potrebbero incontrare anche Lucario! In passato, questo Pokémon era membro di una Squadra di Soccorso leggendaria (a quanto si dice, era la più forte di tutte!), e adesso ricopre un ruolo molto attivo all’interno del gioco.



In Piazza Pokémon, i giocatori incontreranno tanti Pokémon diversi, ciascuno con la propria personalità.

Il saggio Whiscash spiegherà ai giocatori tutto ciò che c’è da sapere sulle storie e sulle leggende di questo mondo.

Snubbull, invece, ha un carattere allegro e gentile… e la tendenza a dire tutto ciò che gli passa per la testa!

Il piccolo Caterpie, ispirato dal protagonista, sogna di unirsi a una Squadra di Soccorso quando sarà più grande.

E poi c’è anche Lombre, un po’ emotivo ma sempre pronto a dare la carica ai suoi amici!

I giocatori incontreranno anche altre Squadre di Soccorso.

Alakazam è a capo del team A.C.T., una potente Squadra di Soccorso di rango Oro della quale fanno parte anche Charizard e Tyranitar.

Il Team Perfidia, che della Squadra di Soccorso ha soltanto il nome, è composto da Gengar, Medicham ed Ekans. Le loro intenzioni non sembrano affatto buone…

Shifty è a capo dell’avida squadra che porta il suo nome e accetta soltanto gli incarichi che promettono una lauta ricompensa.

I Pokémon Blastoise, Feraligatr e Swampert fanno parte del Team Acqua e usano il loro tipo per dare una mano ai Pokémon che si trovano in difficoltà.

Le missioni all’inizio del gioco

Quando stanno iniziando la loro avventura, i giocatori verranno avvicinati da alcuni Pokémon che richiederanno il loro aiuto. Fra questi, ci sono anche Dugtrio e Jumpluff.

Diglett, il figlio di Dugtrio, è stato rapito da Skarmory e ha bisogno di essere soccorso: bisogna partire subito alla volta del Monte Acciaio per salvarlo!

Shiftry, che ha accettato (pur se con un po’ di riluttanza!) l’incarico di soccorrere l’amico di Jumpluff che è rimasto bloccato fra alcune rocce, non è ancora rientrato dalla sua missione. Chissà come mai? E… perché il vento non sta soffiando?! Per scoprirlo, dovrete dirigervi verso il Canyon Maestoso!

Potrete dare un’occhiatina a Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX grazie alla demo già disponibile gratuitamente per il download sul Nintendo eShop.



Oltre a giocare la parte iniziale dell’avventura, i giocatori potranno anche trasferire i loro progressi nella versione completa del gioco, che uscirà il 6 marzo 2020. Allo stesso tempo, i fan potranno anche prenotare Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX dal Nintendo eShop.



Per scoprire di più su Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, visita Pokemon.it/mysterydungeon.



Pokémon HOME è ora disponibile per Nintendo Switch e dispositivi mobili.



Oggi The Pokémon Company International ha anche annunciato che Pokémon HOME, il servizio basato su cloud e pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi, è ora disponibile su console della famiglia Nintendo Switch, sull’App Store e su Google Play.



Pokémon HOME permette agli Allenatori di spostare Pokémon dai giochi delle serie principale collegati, depositarli nei Box Pokémon basati su cloud e spostarli su altri giochi compatibili e collegati.[1]Inoltre, collegando lo stesso account Nintendo a entrambe le versioni di Pokémon HOME (quella per Nintendo Switch e quella per dispositivi mobili), i fan potranno accedere agli stessi Box Pokémon su entrambe le versioni dell’applicazione. La versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch supporta i seguenti giochi: Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!. Sia la versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch che quella per dispositivi mobili supportano la connessione con il software per Nintendo 3DS Banca Pokémon.



Per festeggiare l’uscita di Pokémon HOME, la Banca Pokémon e il Pokétrasferitore saranno disponibili gratuitamente da mercoledì 12 febbraio fino a giovedì 12 marzo. Gli Allenatori potranno riunire i Pokémon di svariati videogiochi della serie principale utilizzando la Banca Pokémon e il Pokétrasferitore. Una volta che i loro Pokémon si troveranno nella Banca Pokémon, gli Allenatori potranno trasferirli su Pokémon HOME se hanno acquistato il servizio premium.



Per scoprire di più su Pokémon HOME, visita https://home.pokemon.com/it-it/.