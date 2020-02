Pokèmon Day: Via ai festeggiamenti con i Gigamax

The Pokémon Company International ha annunciato oggi svariate nuove attività grazie alle quali i fan di tutto il mondo potranno festeggiare il Pokémon Day di quest’anno. Ha rivelato inoltre un nuovo Pokémon Gigamax scoperto nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



Pokémon Day 2020



Il 27 febbraio 1996 uscivano in Giappone i primissimi videogiochi Pokémon, Pokémon Rosso e Pokémon Verde, dando il via a un fenomeno globale destinato a crescere fino a diventare uno dei marchi più popolari e influenti del mondo. Ogni anno, The Pokémon Company International festeggia questa data con nuove attività, dando ai fan la possibilità di esprimere il loro amore per il mondo Pokémon. Oltre all’annunciata prima visione su Netflix dell’ultimo film di animazione Pokémon e agli eventi promozionali che seguiranno, diverse aziende partner annunceranno i loro eventi per festeggiare il Pokémon Day, fra cui il gioco per dispositivi mobili Pokémon Masters, il servizio Pokémon Shirts offerto da Original Stitch e molto altro. I fan possono tenersi al corrente con le ultime novità tramite @PokemonIT/@pokemonufficiale sui social media e partecipando alle discussioni taggate #PokemonDay.



Il sondaggio sui Pokémon dell’anno inizia votando su Google



Prende il via oggi il sondaggio sui Pokémon dell’anno con il supporto di Google. I fan potranno partecipare al sondaggio per eleggere il Pokémon più amato cercando “voto Pokémon” su Google. Fra i risultati di ricerca apparirà la schermata di voto, nella quale saranno disponibili otto categorie. Sarà possibile votare una preferenza per ogni categoria ogni giorno fino a venerdì 14 febbraio alle 14:59 ora italiana. Il Pokémon vincitore verrà annunciato durante il Pokémon Day su Pokemon.it.



Pokémon GO



The Pokémon Company International ha annunciato in questi giorni che in occasione del Pokémon Day uscirà su Netflix il film d’animazione Pokémon Mewtwo colpisce ancora – L’evoluzione. In previsione di questa prima visione globale, a partire dal 25 febbraio nei raid di Pokémon GO apparirà un Mewtwo Corazzato. Inoltre, sempre sulla scia del neo-annunciato film d’animazione, aumenteranno le possibilità di incontrare alcuni dei Pokémon protagonisti. Nei raid di Pokémon GO appariranno i cloni di alcuni Pokémon, come Venusaur, Charizard e Blastoise, e nelle foto scattate con il popolarissimo gioco per dispositivi mobili potrebbe apparire il clone di Pikachu. Ma non è tutto dal lato festeggiamenti in Pokémon GO: i giocatori potrebbero incontrare sulla loro strada Pikachu ed Eevee con i loro cappelli festivi, nonché Bulbasaur, Charmander e Squirtle con gli stessi vestiti facendo schiudere Uova da 7 km. Un’altra chicca è la possibilità di fare ben due scambi speciali mentre si festeggia il Pokémon Day con gli amici.



Pokémon Spada e Pokémon Scudo



The Pokémon Company International ha confermato oggi l’esistenza di un nuovo Pokémon misterioso in Pokémon Spada e Pokémon Scudo! Per celebrare in modo speciale questa scoperta, i dettagli del Pokémon saranno annunciati durante il Pokémon Day. Inoltre, i giocatori di questi due fortunatissimi titoli potranno scoprire nuovi Raid Dynamax, nei quali troveranno uno speciale Milcery rivelato ultimamente su Pokemon.it, ovvero un Milcery che, dopo essersi evoluto in Alcremie, potrà gigamaxizzarsi! Per i fan che non possono aspettare fino al Pokémon Day per ghiotte novità su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, The Pokémon Company International ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo Pokémon Gigamax: Toxtricity. Per altri dettagli, continua a leggere.

Toxtricity Gigamax

Tipo: Elettro/Veleno

Altezza: > 24,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Punk Rock/Più/Meno

Gli attacchi di tipo Elettro usati da Toxtricity Gigamax diventeranno Gigatoxiscossa. Questa mossa Gigamax non si limita a danneggiare i nemici, ma li avvelena o li paralizza!



Sono cominciate le Gare Online di Pokémon Spada e Pokémon Scudo su Nintendo Switch, e sono stati applicati alcuni piccoli cambiamenti al modo in cui si svolgono. D’ora in poi, per poter guadagnare dei Championship Point (CP) nelle Gare Online a cui si partecipa, sarà necessario collegare l’account Nintendo all’account del Club Allenatori di Pokémon. Per partecipare alle competizioni non è obbligatorio collegare i due account, tuttavia ciò è indispensabile per poter ricevere i CP.