POKÉMON HOME disponibile da Febbraio 2020

Oggi, The Pokémon Company International e Nintendo hanno rivelato maggiori dettagli riguardo a Pokémon HOME, la nuova applicazione che offre un servizio basato su cloud. L’app permette agli Allenatori di proseguire le loro avventure oltre le singole console e organizzare la propria collezione di Pokémon tra numerosi giochi. Il lancio di Pokémon HOME è previsto per febbraio 2020 per dispositivi iOS e Android e per Nintendo Switch.



Concepito come un luogo nel quale tutti i Pokémon possono riunirsi, Pokémon HOME permetterà agli Allenatori di trasferire Pokémon dai videogiochi della serie principale collegati e di depositarli nei Box su cloud oppure di spostarli fra i giochi compatibili collegati. Inoltre, collegando lo stesso account Nintendo alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch e a quella per dispositivi mobili, i fan potranno accedere agli stessi Box su entrambe le versioni dell’applicazione. La versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch supporta il collegamento con i seguenti giochi per Nintendo Switch: Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!. Entrambe le versioni di Pokémon HOME per Nintendo Switch e per dispositivi mobili supportano il collegamento con l’applicazione per Nintendo 3DS Banca Pokémon. Il supporto per il collegamento con Pokémon GO è attualmente in fase di sviluppo.



Collegare Pokémon HOME ai giochi Pokémon





Pokémon Spada e Pokémon Scudo possono essere collegati alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch. Una volta eseguito il collegamento, gli utenti potranno depositare o ritirare i Pokémon che è possibile ottenere in questi giochi.



Anche Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! possono essere collegati alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch. Gli utenti potranno trasferire Pokémon da Pokémon: Let’s Go, Pikachu! a Pokémon: Let’s Go, Eevee! e viceversa, o spostarli da questi giochi a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Quando un Pokémon viene trasferito da Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! a Pokémon Spada o Pokémon Scudo, non sarà più possibile riportarlo nel gioco di provenienza.



Gli utenti che possiedono il servizio premium (a pagamento), potranno inoltre spostare Pokémon dai giochi per Nintendo 3DS a Pokémon HOME usando la Banca Pokémon. I Pokémon trasferiti dalla Banca Pokémon a Pokémon HOME non possono più essere riportati nella Banca Pokémon.



Per festeggiare l’uscita di Pokémon HOME, la Banca Pokémon e il Pokétrasferitore saranno disponibili gratuitamente per un mese a partire dalla data di uscita. Gli Allenatori potranno trasferire Pokémon dai precedenti giochi della serie principale usando la Banca Pokémon e il Pokétrasferitore. Dopo che avranno trasferito i loro Pokémon nella Banca Pokémon, potranno trasferirli su Pokémon HOME.



Scambiare i Pokémon

Ci sono quattro modi per scambiare Pokémon tramite Pokémon HOME utilizzando un dispositivo mobile. Ciò significa che è possibile scambiare Pokémon in qualunque momento, dovunque ci si trovi.



I Pokémon depositati nel Box prodigioso possono essere scambiati con giocatori di tutto il mondo. Lo scambio può avvenire anche mentre non si sta utilizzando Pokémon HOME.

possono essere scambiati con giocatori di tutto il mondo. Lo scambio può avvenire anche mentre non si sta utilizzando Pokémon HOME. Grazie al Global Trade System , i fan potranno specificare quali Pokémon vogliono offrire per uno scambio e quali vogliono ricevere. A quel punto, se i loro requisiti e quelli di un altro Allenatore corrispondono, verranno abbinati fra loro.

, i fan potranno specificare quali Pokémon vogliono offrire per uno scambio e quali vogliono ricevere. A quel punto, se i loro requisiti e quelli di un altro Allenatore corrispondono, verranno abbinati fra loro. Lo scambio di gruppo permette invece di creare un gruppo virtuale per scambiare Pokémon con i giocatori che vi accedono. Ogni gruppo può ospitare fino a un massimo di 20 persone. Lo scambio di gruppo è disponibile senza costi, ma gli utenti potranno creare un gruppo solo se hanno il servizio premium (a pagamento).

permette invece di creare un gruppo virtuale per scambiare Pokémon con i giocatori che vi accedono. Ogni gruppo può ospitare fino a un massimo di 20 persone. Lo scambio di gruppo è disponibile senza costi, ma gli utenti potranno creare un gruppo solo se hanno il servizio premium (a pagamento). Lo scambio con amici permette agli Allenatori di scambiare i loro Pokémon con gli utenti che si trovano nelle loro vicinanze, dopo che saranno diventati amici su Pokémon HOME. Possono farlo usando l’opzione “Aggiungi un amico” su Pokémon HOME.



Altre funzioni

Pokémon HOME offre tante funzioni che gli Allenatori possono sfruttare per collegare videogiochi della serie Pokémon e molto altro!