La funzionalità “Sincronizza avventura” è disponibile su Harry Potter: Wizards Unite e renderà ancora più remunerative la vostre avventure magiche quotidiane!

Mentre ci si reca al lavoro la mattina, si fa una passeggiata o una corsa serale, “Sincronizza avventura” di Harry Potter: Wizards Unite si connetterà ad Apple Health o Google Fit per registrare le distanze percorse quando il gioco non è in esecuzione.





Attiva la funzione nel menù Impostazioni e le distanze percorse verranno registrate in background e applicate ai Bauli Passaporta. “Sincronizza avventura” è del tutto opzionale e può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del gioco.



Oltre alla funzionalità “Sincronizza avventura”, ecco altri aggiornamenti per le Passaporte e le loro relative ricompense: