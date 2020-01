Cavalieri, bruciate il vostro cosmo verso il nuovo anno lunare

L’anno si è concluso con un dicembre con i fiocchi per Saint Seiya: Awakening. I super popolari Pegasus con armatura divina e Nettuno di grado S sono stati disponibili per un periodo di tempo limitato, ma molto intenso. Nelle settimane delle festività natalizie, il vessillo di Nettuno ci ha tenuto sulle spine e, dopo 3 settimane di combattimenti, la stagione 2 della nostra competizione PVP, il Campionato di Jamir, è giunta alla conclusione.

Dopo tutti questi eventi, forse vi aspettate che a gennaio il ritmo sia più blando, ma vi sbagliate. Libra della Bilancia e Shin dell’Ariete ritorneranno questa settimana e la storia del gioco raggiungerà il capitolo di Ade, con la storia principale arrivata al capitolo 26. Man mano che la storia prosegue, arriveranno molti eventi speciali dedicati all’inizio del capitolo di Ade.

Gli amatissimi eventi del Gatto della fortuna si sono svolti la scorsa settimana. Se li avete persi, buona fortuna per il mese prossimo! Tuttavia, non tutto è perduto poiché l’ultimo turno della stagione 3 della nostra competizione PVP principale, il Campionato di Jamir, avrà inizio lunedì 20. Inoltre, questo mese vedrà il ritorno del Corpo a corpo PvP, molto amato dalla critica: l’evento si terrà negli ultimi due weekend di gennaio e presenterà nuovi temi e diverse regole e modalità di gioco. Fate attenzione, cavalieri: questi eventi epici sono disponibili solo per la versione globale del gioco Saint Seiya Awakening: I Cavalieri dello Zodiaco.

Fate bruciare il vostro Cosmo!