YU-GI-OH! DUEL LINKS celebra il terzo anniversario con dei regali

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che a partire dal 12 gennaio inizierà una campagna speciale per celebrare il terzo anniversario del lancio mondiale del celebre videogioco per PC e piattaforme mobile: Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Durante Il periodo di questa promozione i videogiocatori riceveranno una copia del Drago Alato di Ra con un nuovo artwork, gemme e diversi Card Tickets.

Saranno disponibili anche ulteriori contenuti tra cui il “Selection BOX Vol.3″ che contiene numerose potenti carte e il “Structure Deck EX: Dragunity Overdrive”.

Qui di seguito maggiori informazioni sui contenuti della Campagna Terzo Anniversario:

Drago Alato di Ra con artwork alternativo – Una carta Egyptian God giocata da Marik Ishtar, questo potente Drago può uccidere i mostri avversari e fare molte altre cose ancora!

– Una carta Egyptian God giocata da Marik Ishtar, questo potente Drago può uccidere i mostri avversari e fare molte altre cose ancora! Ticket UR e SR –Ogni giorno verrà regalato uno degli otto Card Ticket da scambiare non solo con le iconiche carte Mago Nero e Drago Bianco Occhi Blu , ma anche con celebri carte competitive come Esilio dei Signori Oscuri , Forza Riflessa Annegante e Fusione Neos.

1 Skill Ticket – Un nuovo tipo di ticket che può essere scambiato con un’abilità

– Un nuovo tipo di ticket che può essere scambiato con un’abilità Bustine per le carte e Game Mat – Accessori esclusivi dedicati al terzo anniversario con un nuovo artwork

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Duel Linkspermette di rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

La serie di Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (ideato da Kazuki Takahashi), che è stato pubblicato in serie sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996, ed è ora alla sesta generazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (in onda sui canali affiliati a TV Tokyo). KONAMI ha rilasciato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, conta ancora numerosissimi appassionati in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti basati su Yu-Gi-Oh! per intrattenere e divertire i propri utenti in ogni parte del mondo.

Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratis su App Store® per iPad®, iPhone® e iPod touch®, su Google Play™ per dispositivi Android™ e su Steam per PC