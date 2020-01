Pokèmon Spada e Scudo: Pass espansione, nuovi contenuti e molto altro al Direct di Nintendo

Oggi The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato nuovi contenuti scaricabili per i videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Pokémon Spada – Pass di espansione e Pokémon Scudo – Pass di espansione conterranno L’isola solitaria dell’armatura e Le terre innevate della corona, due avventure distinte che permetteranno ai fan di incontrare nuovi personaggi, catturare nuovi Pokémon scoperti di recente ed esplorare nuove aree della regione di Galar. Pokémon Spada e Pokémon Scudo, già disponibili esclusivamente per console della famiglia Nintendo Switch™, sono i titoli per Nintendo Switch venduti più velocemente di sempre e che all’uscita hanno fatturato più incassi di ogni altro gioco Pokémon, con più di sei milioni di copie vendute durante il primo fine settimana.





Durante un Pokémon Direct, The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato anche Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. Il gioco è basato sui classici della serie Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Blu, usciti per la prima volta in Europa nel 2006. Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX sarà disponibile dal 6 marzo 2020, esclusivamente per console della famiglia Nintendo Switch, con una grafica di ultima generazione e un incantevole stile artistico da libro illustrato.



POKÉMON SPADA – PASS DI ESPANSIONE E POKÉMON SCUDO – PASS DI ESPANSIONE

Gli Allenatori potranno cominciare subito le loro nuove avventure con gli stessi dati di salvataggio che hanno utilizzato in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Potranno anche cominciare a esplorare l’Isola dell’Armatura e la Landa Corona praticamente in qualunque punto del gioco principale. Sia che abbiano appena cominciato la loro avventura nella regione di Galar o stiano per raggiungere l’obiettivo di diventare Campione o Campionessa, tutti gli Allenatori potranno usufruire di questi contenuti non appena saranno disponibili.



L’uscita di L’Isola solitaria dell’Armatura è prevista per la fine di giugno 2020, mentre Le terre innevate della Corona sarà disponibile in autunno 2020. Pokémon Spada – Pass di espansione e Pokémon Scudo – Pass di espansione, che includono entrambi i set di contenuti, saranno disponibili per la prenotazione al prezzo di 29.99 € a partire da oggi, 9 gennaio 2020. Entrambe le espansioni includeranno una nuova area da esplorare, nuovi Pokémon da scoprire, abbigliamento e accessori, utili funzioni e altro ancora. Inoltre, all’acquisto del Pass di espansione i fan potranno anche ricevere dei bonus speciali: una Divisa Pikachu e una Divisa Eevee. I giocatori potranno ricevere la Divisa Pikachu e la Divisa Eevee all’interno del gioco Pokémon Spada o Pokémon Scudo utilizzando i codici che riceveranno dopo l’acquisto del Pass di espansione.



L’Isola solitaria dell’Armatura

In questa espansione, gli Allenatori si dirigeranno verso l’Isola dell’Armatura, dove avrà luogo una nuova avventura nella regione di Galar. L’Isola dell’Armatura è un’enorme isola ricca di paesaggi finora mai visti nella regione di Galar. È qui che i giocatori troveranno spiagge spazzate dalle onde, paludi, grotte e dune sabbiose. Ci sono anche tantissimi Pokémon che si sono stabiliti su quest’isola, vivendo in libertà in mezzo alla natura lussureggiante. Qui si trova perfino un dojo specializzato in alcune tecniche di allenamento molto particolari. Insieme ai loro Pokémon, gli Allenatori affronteranno un apprendistato con il maestro di questo dojo e si alleneranno duramente per diventare ancora più forti.



Le terre innevate della corona

Questa espansione è ambientata nel regno innevato della Landa Corona. La Landa Corona è caratterizzata da paesaggi argentei e scintillanti. In quest’area gelida dalle montagne frastagliate e coperte di neve, la gente vive in piccole comunità che si sostengono a vicenda. Una certa persona nominerà l’Allenatore capo della squadra di esplorazione della Landa Corona, con l’incarico di indagare sulle aree più remote di questa landa gelata. Qui gli Allenatori potranno esplorare in profondità le tane di Pokémon che avevano intravisto brevemente durante i Raid Dynamax.





LE FORME GIGAMAX DEI POKÉMON INIZIALI IN POKÉMON SPADA E POKÉMON SCUDO

Il Pass di espansione L’isola solitaria dell’armatura permetterà agli Allenatori di aiutare alcuni dei Pokémon che viaggiano al loro fianco ad ottenere la capacità di gigamaxizzarsi. Ciò ha portato alla scoperta delle forme Gigamax di Rillaboom, Cinderace e Inteleon, le evoluzioni dei tre Pokémon fra i quali i giocatori hanno scelto il loro primo compagno di avventura nella regione di Galar.

LE FORME REGIONALI DI ALCUNI POKÉMON CONOSCIUTI

A Galar sono state scoperte le forme regionali di alcuni Pokémon. Queste forme si sono adattate all’ambiente particolare della regione di Galar e hanno sviluppato un aspetto diverso dagli esemplari della stessa specie presenti in altre regioni. Vengono chiamate forme regionali di Galar, e sembra che anche il loro comportamento sia diverso rispetto a quello delle altre forme della loro specie.





PIÙ POKÉMON DEL PASSATO POSSONO ESSERE OTTENUTI SU POKÉMON SPADA E POKÉMON SCUDO

Molti Pokémon che non sono comparsi in Pokémon Spada e Pokémon Scudo si sono stabiliti sull’Isola dell’Armatura e nella Landa Corona. Gli Allenatori incontreranno tanti Pokémon diversi e vivaci, da quelli leggendari (scoperti di recente) alle nuove forme regionali di Pokémon conosciuti che si sono già incontrati in altre regioni. Sono in programma anche degli aggiornamenti gratuiti per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che saranno disponibili in contemporanea con l’uscita delle espansioni. Gli aggiornamenti sono previsti per le stesse date in cui usciranno le espansioni L’isola solitaria dell’armatura e Le terre innevate della corona. Ognuno di questi aggiornamenti permetterà ai giocatori che non hanno acquistato un Pass di espansione di ricevere i nuovi Pokémon che verranno aggiunti in L’isola solitaria dell’armatura e Le terre innevate della corona, ad esempio tramite scambio. I giocatori potranno anche usare Pokémon HOME, un servizio basato su Internet che sarà disponibile da febbraio 2020, per trasferire nei loro giochi i Pokémon che hanno ottenuto negli altri videogiochi della serie, purché tali Pokémon siano presenti anche nelle due espansioni L’isola solitaria dell’armatura e Le terre innevate della corona.



NUOVI VESTITI E ACCESSORI

Sull’Isola dell’Armatura, i fan potranno ottenere una speciale divisa per l’allenamento. Grazie al loro nuovo abbigliamento, saranno pronti ad affrontare ogni sfida e a intraprendere l’allenamento in ottime condizioni fisiche e mentali. Nella Landa Corona, gli Allenatori possono indossare l’attrezzatura per l’esplorazione e prepararsi così a condurre le loro ricerche nelle tante e affascinanti mete che si trovano in quest’area. Potresti trovare un tempio bizzarro dove meno te l’aspetti, o un misterioso albero gigante che appare un po’… fuori luogo.



NUOVI PERSONAGGI

Nel corso delle loro avventure, gli Allenatori faranno la conoscenza di tanti personaggi interessanti.



Un personaggio di nome Mustard comparirà in L’isola solitaria dell’armatura e si occuperà dell’allenamento dei giocatori. È un Allenatore leggendario che ha mantenuto la sua posizione di Campione per ben 18 anni, ancora prima che il fenomeno Dynamax venisse incorporato nelle lotte della Lega Pokémon. Il suo record è tuttora rimasto imbattuto. Mustard ha allenato Dandel ed è stato il primo a riconoscerne il talento nascosto… non a caso, Dandel è l’attuale Campione in carica!



Ci sono due nuovi avversari che possono apparire in L’isola solitaria dell’armatura: Sofora e Savory. Sono degli esperti Allenatori di Pokémon, rispettivamente del tipo Veleno e Psico, e si stanno allenando duramente per poter un giorno fondare una Palestra e uno stadio dedicati ai loro tipi! Gli Allenatori affronteranno avversari diversi in base alla versione del gioco. Sofora è appassionata di Pokémon di tipo Veleno e si sta sottoponendo a un allenamento molto intenso nel dojo di Mustard. Farà tutto il possibile per apparire carina e adorabile, dato che la popolarità è ciò che ammira più di ogni altra cosa. Va sempre in giro con un gran sorriso, dietro al quale si nasconde però un’indole calcolatrice di cui fa un ottimo uso. Savory è uno degli Allenatori che aspirano a diventare più forti nel dojo di Mustard, ed è un esperto dei Pokémon di tipo Psico. È signorile e garbato, ma è anche molto orgoglioso.



NUOVE FUNZIONI IN L’ISOLA SOLITARIA DELL’ARMATURA E LE TERRE INNEVATE DELLA CORONA

Oltre un centinaio di nuovi vestiti e accessori sono stati aggiunti a L’isola solitaria dell’armatura e Le terre innevate della corona. Sull’Isola dell’Armatura, gli Allenatori troveranno nuovi strumenti che li aiuteranno durante il viaggio, come L’Amuleto PE che si rivelerà utile per far salire di livello i Pokémon! Nuove mosse, che non sono mai state disponibili nei videogiochi della serie Pokémon del passato, compariranno nell’espansione L’isola solitaria dell’armatura insieme alla Prova Limitata, dove gli Allenatori potranno utilizzare solo Pokémon di determinati tipi e dovranno lottare secondo determinate condizioni. In Le terre innevate della corona, una nuova funzione di gioco permetterà agli Allenatori di accedere alle tane di Pokémon situate nella Landa Corona insieme ai loro amici, e potranno perfino esplorarle. In fondo a queste tane, avranno la possibilità di incontrare Pokémon leggendari di videogiochi precedenti della serie.



Molti Pokémon che non si trovano nelle Terre Selvagge di Galar si sono stabiliti sull’Isola dell’Armatura e nella Landa Corona. Il Pokédex della regione di Galar verrà aggiornato per permettere agli Allenatori di registrare ancora più Pokémon man mano che li scoprono. Sull’Isola dell’Armatura i giocatori potranno completare il Pokédex dell’Isola dell’Armatura, mentre nella Landa Corona potranno completare il Pokédex della Landa Corona.



Vi sono delle tane di Pokémon sull’Isola dell’Armatura e nella Landa Corona, proprio come accade nelle Terre Selvagge. Gli Allenatori potranno cercare le tane da cui fuoriesce una colonna di luce rossa, e potranno affrontare un Raid Dynamax! I Raid Dynamax sono un tipo di lotta in cui i giocatori devono allearsi con altri tre Allenatori per affrontare un Pokémon Dynamax. Nelle tane di Pokémon che si trovano sull’Isola dell’Armatura e nella Landa Corona, gli Allenatori potranno incontrare dei Pokémon che non si trovano nelle Terre Selvagge. Potranno invitare gli amici a lottare al loro fianco nei Raid Dynamax, e non soltanto quelli che hanno acquistato Pokémon Spada – Pass di espansione e Pokémon Scudo – Pass di espansione. Potranno perfino invitare a unirsi a loro gli amici che stanno giocando a Pokémon Spada e Pokémon Scudo senza un Pass di espansione.



UN’ANTEPRIMA DI POKÉMON SPADA E POKÉMON SCUDO – PASS DI ESPANSIONE È DISPONIBILE TRAMITE AGGIORNAMENTO

A partire da oggi, 9 gennaio 2020, sarà disponibile un aggiornamento per i giocatori di Pokémon Spada e Pokémon Scudo che permetterà di sperimentare una piccola parte dei nuovi contenuti del Pass di espansione. Dopo aver scaricato l’aggiornamento, dovranno dirigersi verso la Stazione di Brassbury. Qui incontreranno lo stesso Allenatore che compare nel Pass di espansione. In Pokémon Spada incontreranno Sofora, mentre in Pokémon Scudo si imbatteranno in Savory. I giocatori potranno perfino far entrare lo Slowpoke di Galar nella loro squadra! Non serve che abbiano acquistato il Pass di espansione: chiunque stia giocando a Pokémon Spada o Pokémon Scudo potrà godersi l’inizio di questa nuova storia.



BONUS SPECIALE PER L’ACQUISTO DI POKÉMON SPADA E POKÉMON SCUDO – PASS DI ESPANSIONE

Gli Allenatori che acquistano il Pass di espansione riceveranno una Divisa Pikachu e una Divisa Eevee come dono speciale per l’acquisto. Potranno indossare questi indumenti nelle espansioni, e perfino in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



POKÉMON MYSTERY DUNGEON: SQUADRA DI SOCCORSO DX

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX è ambientato in un mondo abitato soltanto da Pokémon. Appena apre gli occhi, il giocatore si troverà davanti un Pokémon e scoprirà di capire ciò che sta dicendo! Ben presto il giocatore si renderà conto di essere diventato un Pokémon. Stando a quanto riferito dal Pokémon appena incontrato, dei disastri naturali hanno cominciato a verificarsi all’improvviso in questo mondo, causando problemi di ogni sorta. Il giocatore, insieme al suo compagno o alla sua compagna di avventure, decide di formare una Squadra di Soccorso per aiutare i Pokémon che si trovano nei guai.





All’inizio del gioco, l’Allenatore dovrà rispondere ad alcune domande per stabilire quale Pokémon impersonerà. In seguito, deciderà quale Pokémon l’accompagnerà in questa avventura. Il protagonista e il suo compagno o la sua compagna possono essere scelti fra 16 Pokémon diversi. I giocatori riceveranno degli incarichi nelle forme più svariate, ad esempio tramite la Bacheca dell’Ufficio Postale Pelipper o tramite lettere che verranno ritirate dalla Cassetta della Posta del Quartier Generale della Squadra di Soccorso. Quando gli incarichi vengono completati, i punti missione della Squadra di Soccorso aumentano. Quando i punti raggiungono un numero sufficiente, la squadra sale di rango. Appena viene costituita, alla Squadra di Soccorso è assegnato il Rango Esordiente. L’Allenatore può accumulare esperienza per far arrivare la sua Squadra di Soccorso al livello a cui tutti aspirano: il Rango Oro.



In questo mondo, i dungeon misteriosi si trovano in numerosi luoghi: montagne, canyon, foreste e altri ancora. Ogni volta che l’Allenatore fa il suo ingresso in un dungeon, si troverà davanti una conformazione diversa. Dovrà poi avventurarsi attraverso questi dungeon per completare gli incarichi che gli verranno richiesti uno dopo l’altro.

Nei dungeon, i giocatori troveranno diversi strumenti utili come semi, bacche e Macchine Tecniche, che li aiuteranno nella loro avventura. Proprio come la struttura interna dei dungeon, anche il tipo di strumenti e la loro posizione cambieranno di volta in volta. I giocatori dovranno utilizzare gli strumenti giusti al momento giusto per aiutare i Pokémon che si trovano in difficoltà.



I dungeon sono abitati da molti Pokémon che attaccheranno il protagonista. Al loro interno, le lotte avvengono sulla base di turni. A ogni azione del giocatore seguirà un’azione del nemico. Poiché il nemico non attaccherà prima che il giocatore compia un’azione, quest’ultimo avrà a disposizione tutto il tempo necessario per valutare cosa fare. Se un Allenatore viene sopraffatto dall’agitazione e preme un pulsante per sbaglio, o se muove alcuni passi senza prestare attenzione, rischia di ritrovarsi in mezzo a dei guai inaspettati. Valutare attentamente le mosse del Pokémon nemico e prendere decisioni con calma sono fondamentali per muoversi con successo all’interno di un dungeon.



Si può giocare a Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX in qualunque modalità su Nintendo Switch: modalità TV, modalità da tavolo o modalità portatile. Inoltre, sono state aggiunte le seguenti funzioni che aiuteranno i giocatori a controllare il proprio Pokémon e a progredire all’interno del gioco, così che possano avventurarsi con facilità all’interno dei dungeon anche se si tratta della loro primissima esperienza.



Esplorazione automatica: la funzione esplorazione automatica, comparsa per la prima volta in questo gioco, aiuta i giocatori a proseguire la loro avventura in modo più facile. Il protagonista e la sua squadra potranno muoversi in modo più efficiente premendo il pulsante L. Quando il giocatore si avvicina a un nemico, questa funzione verrà automaticamente disattivata.

Selezione automatica delle mosse tramite il pulsante A: di solito il giocatore dovrebbe selezionare fra quattro mosse quella che intende utilizzare sul nemico. Se i giocatori non sono certi di riuscire a scegliere la mossa giusta, possono posizionarsi di fronte al nemico e premere il pulsante A per utilizzare automaticamente la mossa più adatta all’avversario che stanno affrontando.

Fino a otto compagni di avventura possono accompagnare il giocatore: in genere l’Allenatore può addentrarsi in un dungeon con tre membri nella propria squadra, ma in questo gioco potrà avere fino a otto compagni di squadra al suo fianco quando attraversa un dungeon.

KO in un dungeon: anche se un giocatore viene sconfitto all’interno di un dungeon, può chiedere ad altri giocatori di soccorrerlo o farsi soccorrere da una delle sue Squadre di Soccorso. A quel punto, potrà riprendere la sua avventura dal punto in cui è andato KO.



A partire da oggi, sarà disponibile una versione demo gratuita di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, che potrà essere scaricata dal Nintendo eShop. Oltre a potere svolgere la prima parte della storia, gli Allenatori potranno anche trasferire i dati di salvataggio di questa versione demo nella versione completa che uscirà il 6 marzo 2020. Allo stesso tempo, i fan possono anche prenotare la loro copia di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX sul Nintendo eShop.