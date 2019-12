FAIRY TAIL disponibile dal 19 Marzo 2020

KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno oggi svelato nuovissimi personaggi giocabili che saranno presenti nell’JRPG, FAIRY TAIL, in arrivo il 19 marzo 2020 su Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC Windows PC tramite Steam®.

In FAIRY TAIL, i giocatori possono gestire un dream team di cinque personaggi da un elenco di oltre 15 personaggi giocabili mentre si avventurano nel Regno di Fiore durante loro missione per diventare la gilda numero 1 di Fiore. I nuovi personaggi annunciati oggi includono l’”Heavenly Body Magic”, Jellal Fernandes di Crime Sorcière; la “Drawing Card ” di FAIRY TAIL, Mirajane Strauss e il “Thunder Dragon Slayer” e nipote di Makarov, Laxus Dreyar.

Man mano che i personaggi combattono insieme, i loro legami si rafforzano gradualmente e all’aumentare del loro livello di amicizia, si sbloccheranno conversazioni speciali, tra cui dialoghi originali scritti appositamente per il gioco FAIRY TAIL. Legami più forti consentono anche attacchi potenziati. Ad esempio: la potente abilità della Magic Chain può durare per un periodo di tempo più lungo dopo che i compagni di squadra hanno stabilito un legame significativo. Inoltre, giocando con le diverse relationship stories con i personaggi originali e principali del gioco, sarà possibile far aumentare il Character Rank dei membri del party, sbloccando nuove abilità di battaglia.

È stata svelata anche una versione Digital Deluxe di FAIRY TAIL, che contiene uno speciale Grand Magic Games costume, un Lacrima set bonus e un DDX Limited Ryza costume per Lucy!

Acquistando qualsiasi versione del gioco, fisicamente o digitalmente, entro un tempo limitato dal lancio, permetterà di sbloccare anche l’Early Purchase Bonus special costume per Erza, che verrà svelato prossimamente.