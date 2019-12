Black Clover Phantom Knights arriverà in Occidente nel 2020

Se siete fan della serie Black Clover la notizia che vogliamo darvi oggi potrebbe rendervi felici. Lanciato nel 2018 in Giappone, il gioco Mobile per Android e iOS Black Clover Phantom Knights sarà disponibile anche in Occidente nel corso del 2020 ma in lingua inglese.

Black Clover: Phantom Knights uscirà in Occidente nel 2020

Per coloro che non lo conoscono Black Clover: Phantom Knights è un RPG multigiocatore, i giocatori devono controllare una squadra composta da cavalieri magici allo scopo di difendere e sviluppare il proprio regno.

I capitani delle squadre dovranno formare delle brigate uniche, scegliere dei personaggi tratti dall’anime tra cui Asta, Yuno, Yami e Noelle ed alcuni inediti. Le squadre di cavalieri magici potranno vivere una storia unica e separata dall’Anime, incentrata sui personaggi originali.

Vi attendono avvincenti battaglie facili da apprendere, squadre rivali da sconfiggere e attacchi magici di vario tipo per ciascun personaggio, con la possibilità di attivare la modalità Auto per godersi le battaglie senza intervenire.

Non mancano all’appello animazioni tratte dalla serie originale, possibilità di giocare in singolo oppure online, sbloccare contenuti ed altro ancora. Avete già letto la nostra Recensione del videogioco di Black Clover su PS4 e PC?