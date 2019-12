Il Pokémon Leggenda Mewtwo e Giovanni, il Capopalestra del Team Rocket, sono ora disponibili in Pokémon Masters

DeNA Co., Ltd., in collaborazione con The Pokémon Company, ha annunciato che, in Pokémon Masters, è ora possibile lottare contro il Pokémon Leggenda Mewtwo e Giovanni, il famigerato Capopalestra del Team Rocket, nonché aggiungere i due come Unità. Il gioco di strategia e lotta in tempo reale è scaricabile su dispositivi iOS e Android compatibili.

L’Unità di tipo Psico formata da Giovanni e Mewtwo farà parte di un evento del gioco dal titolo “L’ombra in agguato”, disponibile da adesso fino al 19 dicembre alle ore 06:59 (CET). Questo evento permetterà ai giocatori di lottare contro Giovanni e Mewtwo, e di apprendere ulteriori informazioni sul loro approdo sull’isola di Pasio e sul loro rapporto con il Team Break, gli antagonisti principali del gioco.

Coloro che otterranno un numero sufficiente di ricompense durante l’evento potranno anche aggiungere la potente coppia formata da Giovanni e Mewtwo alle loro squadre. A differenza di ciò che accade con la maggior parte delle altre Unità, per lo sblocco del livello massimo di questa Unità e per imparare le sue mosse e abilità passive verranno richiesti degli strumenti speciali ottenibili solo in questo evento.

DeNA ha annunciato che sono ora disponibili in Pokémon Masters i seguenti aggiornamenti con contenuti aggiuntivi.

L’arrivo di Mirton e Liepard a Pasio: l’Unità di tipo Buio formata da Mirton e Liepard debutta ora nell’Unicerca VIP e sarà disponibile fino al 19 dicembre alle ore 06:59 (CET). Così come altre Unità caratterizzate da mosse di tipo Buio, come Komor e Stoutland o Augusto e Persian, anche Mirton e Liepard risulteranno efficaci contro alcuni avversari di tipo Psico nell’evento “L’ombra in agguato”.

Bonus accesso e missioni speciali: i giocatori che accederanno tutti i giorni durante l'evento "L'ombra in agguato" potranno ottenere fino a 4.200 gemme. Saranno disponibili inoltre alcune missioni speciali che permetteranno ai giocatori di guadagnare fino a 1.500 gemme.

Pokémon Masters è un gioco free-to-start disponibile su dispositivi iOS e Android compatibili che offre acquisti in-app e può essere scaricato ai seguenti link:

Google Play (per Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.a12026418

App Store (per iOS): https://apps.apple.com/it/app/id1442061397

Il gioco è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo e cinese tradizionale.