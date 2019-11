Pokèmon Spada e Scudo: I Pokèmon in arrivo nel gioco di carte collezionabili

The Pokémon Company International e Nintendo hanno rivelato nuovi dettagli su Snorlax Gigamax (scoperto di recente), sulle evoluzioni di Grookey, Scorbunny e Sobble, e sui Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ora disponibili in esclusiva per Nintendo Switch.



The Pokémon Company International ha anche annunciato l’arrivo di Spada e Scudo, la prima espansione della nuova serie del Gioco di Carte Collezionabili, basata sui videogiochi. L’espansione offrirà ai giocatori una nuova tipologia di carte e di meccanica di gioco, quella dei cosiddetti Pokémon-VMAX, con carte magnificamente illustrate che presentano Pokémon Dynamax o Gigamax come Snorlax Gigamax. Gli Allenatori potranno collezionare, scambiare e giocare i Pokémon-VMAX quando l’espansione uscirà in tutto il mondo il 7 febbraio 2020.

Snorlax Gigamax

Tipo: Normale

Altezza: > 35,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Immunità/Grassospesso



I semi delle bacche e i piccoli frammenti di roccia che si annidavano nella pelliccia della sua pancia hanno subito una crescita dirompente grazie al potere del Gigamax. E con un albero che si erge sul suo corpo, questa gigantesca forma di Snorlax appare maestosa come un’imponente montagna. Anche se si muove a malapena (e molto di rado), si dice che Snorlax Gigamax sia uno dei più forti Pokémon Dynamax mai scoperti. Quando arriva il momento di affrontare la lotta, solleva la parte superiore del suo corpo soltanto quanto basta per attaccare l’avversario agitando le braccia e le gambe, ma quest’azione è sufficiente a provocare degli effetti devastanti. Quando Snorlax assume la forma Gigamax, i suoi attacchi di tipo Normale diventano Gigarinnovamento. Questo attacco non si limita a danneggiare i bersagli: può perfino far ricomparire le bacche che i suoi alleati hanno mangiato durante la lotta.



Snorlax Gigamax apparirà più spesso nei Raid Dynamax da mercoledì 4 dicembre fino ai primi di gennaio (Le date sono soggette a modifiche). Gli Allenatori possono dare un’occhiata alle tane di Pokémon che punteggiano le Terre Selvagge per lottare contro questo Snorlax gigante! Per poter incontrare Snorlax Gigamax sarà necessario disporre di una connessione a Internet, così come connettere a Internet la loro console Nintendo Switch permetterà automaticamente agli Allenatori di incontrare gli ultimi Pokémon presenti nelle Terre Selvagge. I giocatori possono anche scaricare manualmente i dati più recenti selezionando “Dono Segreto” e poi “Ricevi il bollettino delle Terre Selvagge”.



Le evoluzioni dei tre Pokémon iniziali



Thwackey

Categoria: Pokémon Ritmo

Tipo: Erba

Altezza: 0,7 m

Peso: 14,0 kg

Abilità: Erbaiuto



Con l’evoluzione, anche il bastone di Grookey è cambiato: ora si è diviso in due bastoncini che utilizza per tenere il ritmo. Per essere in grado di suonare il tamburo più a lungo e più velocemente di chiunque altro, dedica tutto se stesso ad esercitarsi con queste bacchette. A volte capita perfino che Thwackey sia così concentrato sugli esercizi da non sentire neppure gli ordini del suo Allenatore. Per sviluppare il suo senso del ritmo, Thwackey tamburella tutto il giorno. Cammina ondeggiando avanti e indietro, seguendo il ritmo che tiene con le sue bacchette. Alcuni Thwackey sono stati visti tamburellare perfino mentre mangiano.



Rillaboom

Categoria: Pokémon Percussione

Tipo: Erba

Altezza: 2,1 m

Peso: 90,0 kg

Abilità: Erbaiuto



Quando Thwackey si evolve, alle sue bacchette si aggiunge un tamburo ricavato da un ceppo! Durante la lotta, Rillaboom scatena potenti onde sonore con il suo tambureggiare e percuote gli avversari usando le radici del suo ceppo. La destrezza acquisita quando era un Thwackey adesso si fa sentire. Rillaboom ha un’indole gentile e non scatena una lotta per motivi futili. Nonostante ciò, è molto sensibile verso le azioni che possono turbare l’armonia dell’ambiente che lo circonda e tiene sempre d’occhio questo tipo di gesti. Rillaboom possiede anche un forte senso di solidarietà verso gli altri, e non esita a lottare ferocemente quando i suoi compagni sono nei guai.



Raboot

Categoria: Pokémon Coniglio

Tipo: Fuoco

Altezza: 0,6 m

Peso: 9,0 kg

Abilità: Aiutofuoco



La pelliccia che ricopre il corpo di Raboot si è infoltita per proteggerlo meglio dal clima rigido. Un manto così folto è anche molto utile per tenere sotto controllo l’energia infuocata del Pokémon, permettendo così a Raboot di scatenare tutto il suo potere in tempi più brevi. La temperatura del suo sopracciglio e delle piante dei piedi è aumentata con l’evoluzione, e Raboot utilizza queste parti del corpo per sferrare testate e calci roventi. Dato che preferisce utilizzare le possenti gambe che si è ritrovato grazie all’evoluzione, Raboot nasconde entrambe le mani nella folta pelliccia attorno alla vita quando attacca. Per potenziare i suoi attacchi calciati, Raboot cerca di non usare mai le mani. Sembra che questa tecnica lo aiuti anche ad evitare di disperdere il suo calore corporeo. Inoltre, per Raboot non è insolito fare dei gran salti e calciare le bacche che si trovano sugli alberi particolarmente alti per farle cadere a terra e palleggiarle coi piedi mentre le mangia.



Cinderace

Categoria: Pokémon Cannoniere

Tipo: Fuoco

Altezza: 1,4 m

Peso: 33,0 kg

Abilità: Aiutofuoco



Cinderace possiede una destrezza fisica eccezionale, tanto che fra tutti i Pokémon è quello che può vantare alcune delle capacità più elevate quando si tratta della forza esplosiva, dell’abilità nel salto e della potenza dei calci. Inoltre, grazie ai suoi robusti addominali e al suo senso dell’equilibrio, è in grado di sferrare dei calci fortissimi da qualsiasi posizione. Cinderace attacca usando un pallone da calcio di fuoco, che crea riversando la propria energia infuocata su una piccola pietra. Si prende gioco degli avversari sfruttando la sua eccellente destrezza, calciando il pallone in varie direzioni per confondere gli avversari oppure imprimendo un effetto sulla palla così forte da rendere molto difficile evitare l’attacco.



Drizzile

Pokémon Acquacertola

Tipo: Acqua

Altezza: 0,7 m

Peso: 11,5 kg

Abilità: Acquaiuto



Drizzile usa la sua lingua lunga e agile, ricoperta da una sostanza mucosa, sia per lottare che per nutrirsi. Di solito resta dentro la sua bocca, ma in caso di necessità può scagliarla verso l’esterno per colpire la preda di Drizzile con un colpo secco. Sono gli unici momenti in cui questo Pokémon, in genere abbastanza letargico, dimostra un grado di concentrazione impressionante. Drizzile è un Pokémon molto prudente. Prepara numerose trappole nell’area in cui vive, servendosi delle mosse di tipo Acqua in cui eccelle. Durante le lotte sviluppa tattiche di toccata e fuga servendosi dell’ambiente circostante, ed elabora strategie che traggono vantaggio dalla sua abilità di diventare invisibile quando è bagnato.



Inteleon

Categoria: Pokémon Agente

Tipo: Acqua

Altezza: 1,9 m

Peso: 45,2 kg

Abilità: Acquaiuto



Il corpo di Inteleon, sottile come un fuscello, nasconde in realtà diversi trucchi sorprendenti. Dalla punta delle dita può spruzzare l’acqua compressa all’interno del corpo con un getto potente alla velocità di Mach 3. Inteleon ha anche delle lenti speciali all’interno degli occhi e un pugnale affilato nascosto nella coda. Questi trucchi nascosti gli permettono di adattarsi a ogni situazione! Inteleon possiede un’intelligenza brillante e riflette a fondo sulle cose in modo calmo e ponderato. È conosciuto anche per il suo comportamento cavalleresco. Durante la lotta, analizza le abitudini e le debolezze degli avversari per ideare le sue strategie d’attacco. Dimostra inoltre una lealtà assoluta verso gli Allenatori che ritiene meritevoli.



I Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta



Zacian

Categoria: Pokémon Guerriero

Tipo: Folletto/Acciaio

Altezza: 2,8 m

Peso: 355,0 kg

Abilità: Spada Indomita



Zacian attacca i suoi nemici con la spada che tiene stretta in bocca. I bordi della lama sono spaventosamente affilati e in grado di lacerare, come se fossero fatte di carta, perfino le spesse squame dei Pokémon di tipo Drago. Zacian attraversa il campo di battaglia per colpire i suoi nemici alla velocità del vento. I suoi movimenti armoniosi sono magnifici da ammirare, tanto da essere paragonati a una danza. I fendenti di Zacian sono così veloci da risultare invisibili a occhio nudo, e chi viene colpito dalla sua lama viene abbattuto ancora prima di poter avvertire dolore. Con Taglio Maestoso, una mossa fisica di tipo Acciaio, la spada nella bocca di Zacian raggiunge proporzioni gigantesche e viene usata per infliggere dei colpi di taglio sul suo bersaglio. È particolarmente efficace sui Pokémon Dynamax, e il suo impatto provoca danni devastanti arrivando a colpire a fondo. Si dice che questa mossa sia così potente da dividere l’oceano a metà.



Zamazenta

Categoria: Pokémon Guerriero

Tipo: Lotta/Acciaio

Altezza: 2,9 m

Peso: 785,0 kg

Abilità: Scudo Saldo



Zamazenta si difende dagli attacchi dei nemici grazie allo scudo dorato che lo ricopre frontalmente. La forza di questo scudo è talmente formidabile che neppure gli artigli affilati dei Pokémon di tipo Drago riescono a scalfirlo. Non c’è lotta, per quanto difficile, che possa far vacillare la sua determinazione. Si scaglierà senza esitazione contro le file nemiche per sconfiggere gli avversari. La sua armatura simile a uno scudo fornisce una difesa inespugnabile, ma è allo stesso tempo una poderosa arma offensiva. Quando Zamazenta si scaglia contro gli avversari con tutte le sue forze, si dice che la sua potenza distruttiva sia tale da provocare delle crepe nel terreno e un’onda d’urto capace di distruggere centinaia di nemici. Con Colpo Maestoso, una mossa fisica di tipo Acciaio, l’armatura alata nella parte anteriore di Zamazenta cresce a dismisura e viene usata per assestare colpi micidiali ai suoi bersagli. È particolarmente efficace sui Pokémon Dynamax, e il suo impatto provoca danni devastanti arrivando a colpire a fondo. Si dice che questa mossa sia così potente da trapassare le montagne più imponenti.



GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI POKÉMON



I Pokémon-VMAX sbarcano nel GCC Pokémon



I Pokémon-VMAX, che si evolvono dai Pokémon-V, possono essere Pokémon Dynamax o Gigamax, come abbiamo visto nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo appena pubblicati. Queste carte hanno attacchi potenti e PS elevatissimi, ma quando un Pokémon-VMAX viene messo KO, l’avversario ha diritto a tre carte Premio.



La prima espansione della serie Spada e Scudo del GCC Pokémon è in arrivo il 7 febbraio 2020



Il 7 febbraio 2020 The Pokémon Company International si appresta a pubblicare la nuova espansione Spada e Scudo, che regalerà agli Allenatori la possibilità di collezionare le carte dei Pokémon-VMAX, tra cui Snorlax-VMAX e Lapras-VMAX nella loro forma Gigamax.



Completa di buste di espansione, mazzi tematici, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali, l’espansione Spada e Scudo introduce più di 50 Pokémon della regione di Galar, tra cui: Rillaboom, Cinderace e Inteleon, le forme di Galar di Pokémon già conosciuti come Ponyta di Galar, e i Pokémon-V leggendari Zacian e Zamazenta.



Tra le carte più interessanti dell’espansione vi sono:

17 Pokémon-V e 12 Pokémon-V ritratti a figura intera, tra cui Zacian-V e Zamazenta-V

Quattro Pokémon-VMAX, tra cui Snorlax-VMAX e Lapras-VMAX

35 carte Allenatore, tra cui quattro carte Aiuto a figura intera

Una carta Energia speciale



I Pokémon-V e i Pokémon-VMAX faranno il loro debutto nella collezione speciale Meowth-VMAX del GCC Pokémon



Per gli Allenatori che vogliono essere tra i primi a mettere le mani sui Pokémon-V e i Pokémon-VMAX è in arrivo la collezione speciale Meowth-VMAX, in uscita il 3 gennaio 2020. Questa collezione contiene cinque buste di espansione, una carta di Meowth-V, una di Meowth-VMAX e una carta gigante di Meowth-VMAX.