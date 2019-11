FAIRY TAIL: Nuovi dettagli da KOEI TECMO Europe

Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno svelato cinque nuovi personaggi giocabili e ulteriori dettagli sugli intensi sistemi di battaglia del JRPG, FAIRY TAIL, disponibile nella primavera del 2020 su Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC Windows tramite Steam®.

Basato sull’anime e sul manga di Hiro Mashima, i giocatori potranno immergersi in una fantastica storia che va dall’arco dell’Isola di Tenrou fino all’arco di Tartaros, insieme a nuovi episodi originali.

FAIRY TAIL vedrà Natsu e la squadra combattere contro una varietà di nemici durante il loro cammino per diventare la gilda numero 1 di Fiore. Il team in battaglia sarà composto da un massimo di cinque maghi, permettendo ai personaggi preferiti dai fan di unirsi alla squadra per eseguire impressionanti attacchi magici che saranno visualizzati su una griglia, tre per tre, del campo di battaglia. Ogni mossa infligge un certo danno su tutti i rivali: la scelta di attacchi appropriati può garantire una rapida vittoria su nemici fastidiosi. Infliggendo danni, i giocatori riempiranno il ‘Fairy Gauge’. Lo speciale attacco, ‘Magic Chain’, consente a ciascun membro del gruppo di infliggere una combo di attacchi prima di scatenare un potente colpo finale – a volte personaggi forti, come l’amatissimo leader della gilda Makarov, possono persino infliggere danni devastanti con il loro “Extreme Magic”.

Quando la squadra alleata subisce un danno pesante, i personaggi possono risvegliare abilità dormienti per alcuni turni, aumentando drasticamente i loro poteri. Alcuni maghi hanno persino accesso a nuovi attacchi: i Dragon Slayer possono usare “Dragon Force” invece delle loro abilità “Awakened”, mentre alcuni maghi possono eseguire un “Mode Change” che offre una vasta gamma di nuove opzioni di battaglia. Il famoso “Lightning Fire Dragon’s Iron Fist” di Natsu è un esempio delle abilità potenziate che possono essere eseguite. Alcuni maghi sono persino in grado di eseguire potenti attacchi combinati, noti come “Unison Raid”, innescando uno speciale filmato “Unison Raid” proprio prima di scatenare l’incredibile attacco contro i nemici in arrivo.

GUST Studios ha annunciato cinque nuovi personaggi giocabili che si uniscono alla mischia, che non provengono da FAIRY TAIL ma dalle gilde rivali di Fiore. Tra i nuovi personaggi ci sono la ‘Sky God Slayer’, Sherria Blendy di Lamia Scale; Kagura Mikazuchi di Mermaid Heel, lo ‘Strongest Fencer’; il mago Blue Pegasus Ichiya Vandalay Kotobuki; il ‘White Dragon’ Sting Eucliffe e lo ‘Shadow Dragon’ Rogue Cheney di Sabertooth. Queste nuove entusiasmanti aggiunte al cast si uniscono ai personaggi già annunciati Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Grey Fullbuster, Erza Scarlet, Wendy Marvell, Gajeel Redfox e Juvia Lockser, tutti pronti per la battaglia con potenti abilità magiche. Con più di 12 personaggi giocabili disponibili, i giocatori potranno formare una squadra da sogno con i membri di FAIRY TAIL e i loro rivali e partire per un’avventura incredibile.