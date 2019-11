Saint Seiya: Awakening RPG Mobile – Campionato di Jamir PvP, Capitolo di Nettuno e molto altro ancora

Nonostante sia uscito solo da pochi mesi, Saint Seiya: Awakening è già l’RPG numero 1 in Francia e ha raggiunto le prime 10 o 20 posizioni nei paesi di tutto il mondo.

Il gioco si ispira al manga originale di Masami Kurumada e segue un gruppo di guerrieri conosciuti come Cavalieri nella loro lotta per difendere la dea Atena, in guerra contro gli Dei dell’Olimpo.

Questo RPG mobile offre grande azione e effetti speciali incredibili, grazie alle sue grafiche 3D di primissimo livello. Prendendo spunto dal classico dei fumetti che ha segnato l’infanzia di molti, lo stile del gioco riproduce alla perfezione il lavoro originario di Kurumada. Con le sue grafiche impeccabili e le dinamiche di gioco fedelissime all’anime, non ci stupisce vederlo tra i consigliati su Google Play e negli App Store.

Lo scorso mese ha visto il lancio a tempo limitato di due Cavalieri molto popolari: Gemini e Libra. I fan hanno apprezzato molto anche l’evento Gatto della Fortuna. Vediamo insieme quali sono gli altri aggiornamenti che saranno presto disponibili.

Il gioco è entrato nel Capitolo di Nettuno. Una nuova sensazione permea il gioco, accompagnata anche dalla giusta colonna sonora.

Un nuovo Cavaliere, Kanon Dragone del mare e il suo gemello Gemini ritorneranno nel parco evocazioni. I giocatori dovranno accedere durante la settimana per scoprire contenuti ed eventi esclusivi dedicati alla storia dei due gemelli. Oltre a Kanon, i giocatori potranno utilizzare dieci nuovi Cavalieri di Nettuno nelle battaglie del Capitolo di Nettuno!

Inoltre, daremo il benvenuto a due nuovissime modalità. Nella modalità Santuario, i giocatori potranno assicurarsi Cosmo nuovissimi e più potenti. Nella modalità Forzieri, potranno ottenere moltissime monete d’oro. Entrambe le modalità sono molto impegnative: avete la stoffa per mettervi in gioco?

Competizione PvP di alto livello

Le iscrizioni per il Campionato di Jamir chiudono questa domenica. Da lunedì, i giocatori si scontreranno in una competizione lunga 18 giorni che incoronerà il migliore tra tutti i server.

C’è moltissima carne al fuoco!

L’RPG mobile è disponibile per il download sull’App Store e su Google Play. Seguite SS: A su Facebook per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie.