Pokèmon Sole e Luna – Disponibile l’espansione Eclissi Cosmica del GCC Pokémon

A partire da oggi, i fan del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon potranno mettere le mani sulla nuova espansione Sole e Luna – Eclissi Cosmica pubblicata da The Pokémon Company International. Questa espansione include varie carte ALLEATI con protagonisti sia i Pokémon che gli Allenatori, oltre a triadi di ALLEATI mai viste prima.





I giocatori avranno la possibilità di collezionare e mettere in gioco due fantastiche triadi di ALLEATI in arrivo con l’espansione Sole e Luna – Eclissi Cosmica. Pokémon misteriosi e leggendari uniscono le forze nella carta raffigurante Arceus, Dialga e Palkia-GX, che sarà un’ottima aggiunta per ogni mazzo. Anche Togepi, Cleffa e Igglybuff-GX, nonostante l’aspetto dolce e tenero, formano un trio molto potente: è proprio vero che l’apparenza inganna.



L’espansione include anche le nuove carte Aiuto ALLEATI composte da due Allenatori in una sola carta, come ad esempio Rosso e Blu e Camilla e Catlina. Nell’espansione Sole e Luna – Eclissi Cosmica, alcune carte hanno anche una versione speciale con delle illustrazioni raffiguranti i Pokémon e i loro Allenatori.



Ecco alcune delle novità più interessanti di questa espansione, che farà gola sia ai giocatori che ai collezionisti:

Nove nuovi Pokémon-GX ALLEATI

Altri sette Pokémon-GX

Più di 20 carte Allenatore e una nuova carta Energia speciale



L’espansione Sole e Luna – Eclissi Cosmica è disponibile anche nel CardDex del GCC Pokémon, una app che permette di sfogliare tutte le carte pubblicate a partire dalla serie Sole e Luna del GCC Pokémon.