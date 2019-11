ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS -Disponibili i Codici per la BETA PS4 e Xbox One

Bandai Namco è lieta di annunciare che i fan di tutto il mondo avranno la possibilità di essere tra i fortunati a provare da venerdì ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS e lottare contro altri giocatori o contro quelli controllati dalla IA tramite la Closed Beta del titolo. A seguire vi riportiamo come ottenere i codici PS4 e Xbox One e quando potrete giocare.

Quando e Come provare la BETA di ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

Prima di tutto dovrete procurarvi il codice PS4 o Xbox One che potete reperire da http://bnent.eu/OPMCBTPR, dopo di che una volta ottenuto, riscattato e scaricato la BETA sulla piattaforma scelta, non dovrete far altro che attendere le seguenti date e orari:

Sessione 1 – Venerdì 1 novembre dalle 11.00 alle 13.00 CEST

Sessione 2 – Sabato 2 novembre dalle 07.00 alle 09.00 CEST

Sessione 3 – Sabato 2 novembre dalle 22.00 alle 24.00 CEST

Sessione 4 – Domenica 3 novembre dalle 22.00 alle 24.00 CEST

In ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS i giocatori avranno la possibilità di creare il proprio avatar personalizzato e costruire la propria leggenda personale!

Mentre ti alleni costantemente e completi le varie missioni, potrai salire nella classifica della Hero Association. Persino nel mezzo della battaglia, i giocatori dovranno sempre stare attenti agli eventi casuali che renderanno gli scontri ancora più epici.

Questi eventi speciali andranno dalle interferenze portate dai supercattivi alla caduta di asteroidi.