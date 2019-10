YU-GI-OH! DUEL LINKS raggiunge 100 milioni di download

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Duel Links il suo celebre titolo per PC e dispositivi mobile ha superato il traguardo dei 100 milioni di download, per l’occasione KONAMI ha commissionato a Kazuki Takahashi, il creatore di Yu-Gi-Oh! un tappetino da gioco e delle bustine protettive esclusive per ringraziare tutti i fan di questo franchise.

A partire da oggi e fino al primo novembre i duellanti che si loggeranno a Yu-Gi-Oh! Duel Links riceveranno 1000 gemme omaggio, effettuando il login per sette giorni consecutivi si otterranno anche cinque biglietti UR/SR, tra cui il biglietto ultra raro Dream Ticket che può essere scambiato con potenti carte ultra rare come “Navigazione Magica” e “La Pietra Bianca degli Antichi”

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Duel Links permette di rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Seto Kaiba e altri celebri personaggi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI su PC (via Steam) e sui dispositivi iOS e Android.

La serie di Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (ideato da Kazuki Takahashi), che è stato pubblicato in serie sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996, ed è ora alla sesta generazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (in onda sui canali affiliati a TV Tokyo). KONAMI ha rilasciato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, conta ancora numerosissimi appassionati in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti basati su Yu-Gi-Oh! per intrattenere e divertire i propri utenti in ogni parte del mondo.

Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratuitamente su App Store® per iPad®, iPhone® e iPod touch®, su Google Play™ per dispositivi Android™, e su Steam per PC.

I duellanti che desiderano provare un nuovo modo di giocare a Yu-Gi-Oh! Duel Links possono provare Speed Dueling, una versione speciale di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI caratterizzata da una serie di regole semplici da imparare e da un gameplay basato sulle meccaniche di gioco di Yu-Gi-Oh! Duel Links che permette ai giocatori di diventare il loro personaggio preferito di Yu-Gi-Oh! grazie alla presenza di carte abilità.