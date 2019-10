Apre i battenti il Pokémon Center temporaneo di Londra

L’attesa è terminata! Oggi il Pokémon Center temporaneo a Londra ha aperto le porte a centinaia di fan, alcuni dei quali hanno atteso in fila per ore per poter finalmente mettere le mani su tantissimi prodotti Pokémon, tra cui alcuni articoli esclusivi disponibili solamente presso questo negozio.

A dare loro il benvenuto al momento dell’apertura è stata proprio la mascotte ufficiale del negozio: London City Pikachu!



Il Pokémon Center temporaneo di Londra è una delle tante iniziative previste per l’attesissima uscita dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch. I visitatori del negozio avranno infatti l’opportunità di giocare a una demo dei videogiochi prima del 15 novembre 2019*, data dell’uscita ufficiale.



Le sorprese per i fan continuano anche all’esterno del negozio: alcuni Pokémon tra cui Psyduck, Vaporeon, Jolteon, Flareon e Combee appaiono più frequentemente in Pokémon GO nell’area del centro commerciale Westfield London.



Il Pokémon Center temporaneo di Londra è situato presso il centro commerciale Westfield London (Ariel Way, Shepherd’s Bush W12 7GF), ed è aperto da oggi fino al 15 novembre 2019.

*Ricorda che le sessioni di prova della demo si terranno ogni giorno in fasce orarie determinate e che per poter accedere a ciascuna sessione i visitatori dovranno munirsi di un braccialetto.