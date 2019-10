Fairy Tale: Nuovi dettagli sulla trama del gioco

Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato nuovissimi dettagli sugli archi della storyline estesa del loro prossimo JRPG, FAIRY TAIL, disponibile nel 2020 per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Windows PC tramite Steam®.

L’incantevole storyline di FAIRY TAIL include l’arco Tenrou Island, amatissimo dai fan, l’arco Grand Magic Games e l’arco Tartaros, nonché altri episodi del canone originale basato sul manga e sulla serie anime di Hiro Mashima omonima. La trama del gioco ruota attorno alla fine della gilda FAIRY TAIL dopo la misteriosa assenza della squadra di Natsu.

Per fortuna, Natsu e il suo team di maghi sono tornati e sono pronti a riportare FAIRY TAIL ai suoi giorni di gloria unendosi ai Grand Magic Games e competendo per la migliore gilda. Il team di Natsu affronterà Hades in uno scontro pieno di azione, Erza combatterà con Kagura di Mermaid Heel e ci saranno battaglie mozzafiato contro la gilda oscura Tartaros. Inoltre, saranno giocabili episodi originali per aiutare i personaggi a legarsi mentre sbloccano scene uniche nel gioco.

Sono stati anche annunciati due nuovi personaggi giocabili: “The Dragon Dragon Slayer” Gajeel Redfox e “The User of Water” Juvia Lockser si uniscono a Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Grey Fullbuster, Erza Scarlet e Wendy Marvell nel loro viaggio eroico per riportare la loro gilda FAIRY TAIL al suo antico splendore. Durante tutto il gioco, i maghi accettano lavori dalla bacheca delle richieste all’interno del quartier generale di FAIRY TAIL.

Le battaglie spesso accompagnano questi lavori, quindi i personaggi devono coordinare i loro attacchi con altri membri del gruppo. Una volta completata l’attività, i giocatori tornano alla gilda per ricevere ricompense, inclusi denaro, oggetti e fama. Il grado di gilda varierà in linea con la fama, passando da D a S: più alto è il grado, più impegnativa è la missione, ma con ciò arrivano anche ricompense maggiori. Sali di livello per affrontare le missioni più impegnative nel tuo fantastico viaggio per diventare la più grande gilda di Fiore.

È ora possibile effettuare il pre-order di FAIRY TAIL presso retailer selezionati.