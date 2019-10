Pokèmon Spada e Scudo: Svelati i nuovi Pokèmon Gigamax

The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato oggi le forme Gigamax di Pikachu, Eevee, Charizard, Butterfree e Meowth. Il fenomeno Gigamax cambia le dimensioni, la forza e l’aspetto dei Pokémon, e gli permette di usare una mossa Gigamax.

Solo alcuni rari esemplari di determinate specie di Pokémon possono gigamaxizzarsi. I Pokémon Gigamax compariranno negli attesissimi videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, in uscita il 15 novembre 2019 in esclusiva per console della famiglia Nintendo Switch™.

Pikachu Gigamax

Tipo: Elettro

Altezza: > 21,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Statico

Pikachu Gigamax immagazzina nella coda l’elettricità generata nelle sacche sulle sue guance. Quando lotta colpisce gli avversari con la coda, folgorandoli con la potenza di un fulmine. Diventa talmente potente da riuscire a generare una quantità di elettricità pari a quella di una centrale energetica. Ma è difficile usarla per alimentare le abitazioni, perché Pikachu può mantenere questa forma solo per breve tempo. Gli attacchi di tipo Elettro usati da Pikachu Gigamax diventeranno Gigapikafolgori, una mossa Gigamax che, oltre a infliggere danni agli avversari, li paralizza.

Gli Allenatori che hanno giocato a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! nella loro console della famiglia Nintendo Switch potranno ricevere in Pokémon Spada e Pokémon Scudo un Pikachu speciale in grado di gigamaxizzarsi.

Charizard Gigamax

Tipo: Fuoco/Volante

Altezza: > 28,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Aiutofuoco

Le fiamme all’interno del corpo di Charizard Gigamax si sono intensificate, e ora fuoriescono dalla bocca e dalle corna oltre che dalla coda. Pare che ardano con più energia quando il Pokémon ruggisce. La potenza dall’energia del fenomeno Gigamax fa nascere sul suo dorso delle ali più incandescenti del magma, che il Pokémon può lanciare contro i nemici per incenerirli. Gli attacchi di tipo Fuoco usati da Charizard Gigamax diventeranno Gigavampa, una mossa Gigamax che oltre a infliggere danni al bersaglio danneggia per quattro turni tutti i Pokémon che non sono di tipo Fuoco.

Eevee Gigamax

Tipo: Normale

Altezza: > 18,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Fugafacile/Adattabilità

Grazie all’energia del fenomeno Gigamax, la pelliccia intorno al collo di questo Eevee Gigamax diventa ancora più folta e soffice. Gli avversari che vi restano intrappolati si innamorano di Eevee, perdendo ogni istinto bellicoso. Quando si gigamaxizza, Eevee diventa ancora più giocherellone del solito e vuole fare le feste a tutti gli avversari che gli si parano davanti. Per via della sua imponente mole, però, spesso finisce per schiacciarli… Gli attacchi di tipo Normale usati da Eevee Gigamax diventano Gigabbraccio, una mossa Gigamax che non solo infligge danni quando colpisce, ma fa anche infatuare i Pokémon di sesso opposto.

Gli Allenatori che hanno giocato a Pokémon: Let’s Go, Eevee! nella loro console della famiglia Nintendo Switch potranno ricevere un Eevee speciale in grado di gigamaxizzarsi in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Meowth Gigamax

Tipo: Normale

Altezza: > 33,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Raccolta/Tecnico

Il Gigamax ha reso il corpo di Meowth straordinariamente lungo, oltre a far ingigantire la moneta sulla sua fronte, con la quale può emettere un flusso di energia Gigamax, cospargendo l’area circostante di un intenso bagliore dorato. Meowth ama gli oggetti luccicanti: quando vede un grattacielo con le facciate di vetro, non resiste alla tentazione di farsi le unghie e provoca danni considerevoli, lasciando le pareti esterne profondamente solcate e mandando in mille pezzi le finestre. Gli attacchi di tipo Normale usati da Meowth Gigamax diventeranno Gigamonete, una mossa Gigamax che oltre a infliggere danni sparge monete ovunque, facendo ottenere agli Allenatori, nel gioco, un bel gruzzoletto extra alla fine della lotta!

Acquistando Pokémon Spada o Pokémon Scudo entro una certa data sarà possibile ricevere in regalo un Meowth speciale in grado di gigamaxizzarsi! Il Pokémon sarà disponibile da venerdì 15 novembre 2019 a mercoledì 15 gennaio 2020 e per ottenerlo basterà accedere alla funzione Dono Segreto e selezionare l’opzione “Tramite Internet”.

Butterfree Gigamax

Tipo: Coleottero/Volante

Altezza: > 17,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Insettocchi

Le stupefacenti ali di Butterfree Gigamax, divenute gigantesche, sono il suo tratto più distintivo. Le scaglie che le ricoprono emettono un bagliore accecante e possono paralizzare, avvelenare o addormentare gli avversari. Sono senza dubbio l’arma più efficace di Butterfree. Sbattendo le sue enormi ali, Butterfree Gigamax può provocare un vento impetuoso in grado di far volare via un camion di 10 tonnellate. Le sue scaglie velenose, in balia di queste correnti d’aria, si disperdono tutt’intorno al Pokémon e costituiscono un serio pericolo per chiunque osi avvicinarglisi. Gli attacchi di tipo Coleottero usati da Butterfree Gigamax diventano Gigastupore, una mossa Gigamax che oltre a infliggere danni cosparge gli avversari di scaglie che possono avvelenarli, paralizzarli o addormentarli.