The Alliance Alive HD Remastered disponibile da oggi su Switch e PS4

NIS America ha annunciato che The Alliance Alive HD Remastered è disponibile da oggi per PlayStation®4 e Nintendo Switch™ in Europa e il 18 ottobre in Oceania! L’uscita per PC verrà svelata prossimamente!



Le tenebre hanno colpito il mondo. Il Dark Current, un evento cataclismico causato dai Daemons, ha decimato la popolazione e ha diviso la terra in regioni separate, lasciando i sopravvissuti soggiogati dai signori demoniaci. Per reclamare la loro casa e liberare la loro gente, un’improbabile team di eroi si unirà per scatenare una rivoluzione. Esplora vari regni, acquisisci nuove abilità in battaglia e forma alleanze per schierarti contro i Deamons!

Caratteristiche Chiave: