MS. MARVEL arriva in MARVEL’S AVENGERS

Al New York Comic Con 2019, Square Enix® e Crystal Dynamics® hanno annunciato che l’amatissima Kamala Khan sarà l’ultimo supereroe giocabile di Marvel’s Avengers. Creata da G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Sana Amanat e Stephen Wacker, Kamala è nei fumetti un’adolescente entusiastica che difende Jersey City nei panni di Ms. Marvel. Kamala è apparsa per la prima volta in Captain Marvel #14, nell’agosto del 2013, appassionando a tal punto le generazioni dei fan da ottenere la propria serie mensile nel febbraio del 2014.

Auto-proclamatasi fan degli Avengers, nella storia originale del gioco Kamala Khan deve sfruttare l’intelligenza, l’ottimismo e le sue abilità uniche per smantellare una cospirazione globale, riunire i suoi eroi preferiti e fermare una misteriosa organizzazione, la Avanzate Idee Meccaniche (AIM), prima che diventi una delle più grandi minacce mai affrontate dalla Terra.

I giocatori incontrano per la prima volta Kamala durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Kamala viene esposta alla misteriosa nebbia terrigen, sviluppando incredibili poteri polimorfici che terrà ben nascosti per diversi anni. Incolpati della tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con tutti i supereroi messi al bando, Kamala scopre una sconvolgente cospirazione e inizia un’avventura per riunire gli eroi in cui crede e diventare l’eroina che è destinata a essere.

I giocatori iniziano il viaggio nei panni di Kamala Khan, scoprendo le origini dei suoi poteri straordinari. Nel corso della storia, Kamala ha un ruolo chiave nella riunione degli Avengers ormai sciolti. Ogni volta che un nuovo supereroe si unisce al roster, i giocatori devono apprenderne le abilità e ricostruire e personalizzare la squadra degli Avengers per affrontare minacce sempre più letali, contro cui solo gli Avengers uniti hanno qualche possibilità.

“Fan ottimista degli Avengers, Kamala Khan è il personaggio perfetto per la storia che vogliamo raccontare in Marvel’s Avengers“, dichiara Shaun Escayg, direttore creativo e sceneggiatore presso Crystal Dynamics. “La storia della crescita di Kamala porta una ventata d’aria fresca all’esperienza di gioco e le abilità uniche di Ms. Marvel la rendono un personaggio che chiunque sarà felice di utilizzare. Kamala Khan è un personaggio unico che distingue il nostro gioco dalla storia degli Avengers raccontata fino a questo momento”.

“Kamala è una scelta ispirata e indicata per riunire e affiancare gli eroi più forti della Terra”, commenta Bill Rosemann, vicepresidente creativo presso Marvel Games. “Più di qualsiasi altro personaggio inventato nell’ultimo decennio, Ms. Marvel non solo ha conquistato il cuore dei veri fan, ma grazie all’unione unica di elementi eroici classici Marvel e di importanti tematiche culturali moderne è diventata una vera e propria icona culturale”.

“Vedere Kamala in Marvel’s Avengers è elettrizzante”, dichiara Sana Amanat, vicepresidente per lo sviluppo di contenuti e personaggi presso Marvel. “Crystal Dynamics ha fatto un ottimo lavoro nella creazione di una nuova versione di Kamala, senza alterare lo spirito, il carisma e le finalità di identificazione del personaggio originale. L’anno prossimo, al debutto di Marvel’s Avengers, i fan del personaggio vivranno un viaggio notevole, oltre a avere diverse sorprese”.

“Credo che Kamala sia perfetta per un gioco come questo, perché vede il mondo Marvel con gli stessi occhi dei fan e dei giocatori”, dichiara G. Willow Wilson, uno dei creatori di Ms. Marvel. “Kamala ci permette di immaginare cosa faremmo se scoprissimo all’improvviso di avere dei superpoteri e di poter affiancare i nostri eroi preferiti nel loro momento più difficile”.

Marvel’s Avengers verrà pubblicato simultaneamente su PlayStation®4, dispositivi Xbox One (compresa Xbox One X), Stadia e PC il 15 maggio 2020.