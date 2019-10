Bandai Namco annuncia la distribuzione delle guide strategiche di Piggyback

BANDAI NAMCO Entertainment Italia è lieta di annunciare di aver concluso un accordo per la distribuzione esclusiva nel mercato italiano delle guide strategiche di Piggyback, sinonimo di altissima qualità creativa e valore di produzione.

Le prime guide disponibili saranno legate al celebre franchise dei Pokémon e in particolare alla nuova uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo:

POKEMON SPADA E POKEMON SCUDO: GUIDA STRATEGICA UFFICIALE DELLA REGIONE DI GALAR (disponibile dal 22 novembre 2019)

(disponibile dal 22 novembre 2019) POKEMON SPADA E POKEMON SCUDO: POKEDEX UFFICIALE DELLA REGIONE DI GALAR (disponibile dal 20 dicembre 2019)

“Siamo molto felici di aver concluso questo accordo con Piggyback, i cui prodotti sono famosi per la cura nei dettagli, l’alta qualità produttiva e la precisa localizzazione in italiano – e per questo molto apprezzati dal pubblico”, ha dichiarato Christian Born, Country Manager di BANDAI NAMCO Entertainment Italia.

“Questa nuova partnership ci permette di proseguire nella strategia di diversificazione della nostra offerta nel mercato italiano e, in definitiva, di assicurare più divertimento per tutti e un concreto supporto ai giocatori e agli appassionati. Stiamo anche lavorando con Piggyback per annunciare nuove guide strategiche e portarle in Italia”.

“Siamo stati davvero impressionati dall’entusiasmo e dalle idee di marketing del team di BANDAI NAMCO Entertainment Italia”, ha dichiarato Louie Beatty, Managing Director di Piggyback. “Ci sono delle enormi potenzialità nel mercato per le guide in lingua italiana e non vediamo l’ora di lavorare con BANDAI NAMCO Entertainment Italia sui nostri prodotti”.