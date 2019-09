Call of Duty Modern Warfare protagonista a Lucca Comics & Games 2019

Il prossimo 30 ottobre prenderà il via l’edizione 2019 del Lucca Comics & Games e Call of Duty: Modern Warfare si annuncia come uno dei protagonisti più attesi. Il nuovo capitolo del franchise, che sarà disponibile a partire del 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, verrà celebrato al Baluardo San Regolo, dove sarà allestita una base completamente brandizzata con tanto di imponenti carri armati.

Qui, tutti i fan della serie potranno mettersi alla prova con il nuovo Call of Duty: Modern Warfare sia su PlayStation 4 che su PC, oltre che cimentarsi in attività esperienziali di forte impatto e incontrare i volti della community di Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare, sviluppato dal pluripremiato studio Infinity Ward e pubblicato da Activision, sarà presente al Lucca Comics & Games 2019 in partnership con Sony, Nvidia, LG, Logitech, Nacon, Melagoodo e Arkadia.

Premiato come “Miglior Multiplayer Online” da Game Critics Best of E3 2019, il multiplayer di Modern Warfare offre un’esperienza online emozionante e rivoluzionaria con il miglior gameplay della categoria, arricchito da un nuovissimo livello di gioco strategico e tattico. I giocatori possono immergersi in nuovi spazi di gioco che ridefiniscono il multiplayer di Call of Duty: dalle esperienze di azione rapida 2 contro 2 ravvicinate in Gunfight, al tradizionale multiplayer 6 contro 6 e a modalità che supportano scontri a fuoco 10 contro 10 e 20 contro 20, con mappe e combattimenti per giocatori di alto livello, come la nuovissima Ground War, un’epica modalità su larga scala che supporta oltre 100 giocatori. E questo è solo l’inizio per i fan di Modern Warfare.

Il lancio globale di di Call of Duty: Modern Warfare è previsto per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo presenta una versione completamente ottimizzata per PC, sviluppata in collaborazione con Beenox, che sarà disponibile esclusivamente su Blizzard Battle.net®, la piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment. Call of Duty: Modern Warfare è pubblicato da Activision, una consociata interamente controllata di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), con lo sviluppo guidato dal premiato sviluppatore Infinity Ward, con ulteriore supporto per lo sviluppo di Raven Software

I Partner:

SONY Interactive Entertainment Italia, dopo aver reso disponibile in anteprima la beta di Call of Duty: Modern Warfare su PlayStation 4, parteciperà al Lucca Comics & Games per offrire a giocatori e appassionati un’esperienza di gioco indimenticabile, grazie alla potenza di PS4 Pro. Inoltre, l’esclusivo servizio PlayStation Plus, permetterà di cimentarsi in avvincenti e adrenaliniche battaglie online in multiplayer con i propri amici.

NVIDIA sarà ancora una volta tra i protagonisti di Lucca Comics, quest’anno al fianco di Activision, partner d’eccellenza con cui mostrerà le potenzialità della tecnologia RTX su Call of Duty: Modern Warfare. A giugno infatti, Activision, Infinity Ward e NVIDIA hanno annunciato una partnership finalizzata ad offrire la più coinvolgente e fotorealistica esperienza di gioco su PC mai vista. Vieni a scoprire il Ray Tracing in tempo reale, NVIDIA Adaptive Shading e le più potenti schede grafiche NVIDIA presso lo stand Activision della fiera.

LG ELECTRONICS sarà presente con i suoi LG OLED TV 2019, combinazione esclusiva di innovazione, design e qualità audio video che rendono l’esperienza di gaming totalmente immersiva. Inoltre, grazie agli ingressi HDMI 2.1, le funzionalità VRR, ALLM, eARC e alla compatibilità NVIDIA G-SYNC – in arrivo con i futuri aggiornamenti firmware[1]-, gli LG OLED TV sono in grado di garantire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, con immagini incredibilmente realistiche.

LOGITECH G, un marchio di Logitech International, è il leader globale nell’hardware gaming per PC e console. Logitech G offre ai giocatori di ogni livello prodotti all’avanguardia: tastiere, mouse, cuffie, mousepad e simulatori come volanti e cambio – il tutto reso possibile grazie a design innovativi, tecnologie avanzate e una profonda passione per il gaming.

ASTRO Gaming crea equipaggiamento premium e prodotti lifestyle per videogiocatori professionisti, leghe e gaming prosumer. ASTRO Gaming è stata scorporata dalla design powerhouse. ASTRO Gaming produce una linea di prodotti “tech-life” incentrati sui videogiocatori e in grado di supportare al meglio questa comunità in rapida e costante crescita.

NACON, leader nel settore degli accessori da gaming fin dal 2014 sarà presente con alcuni dei suoi prodotti di punta al Lucca Comics & Games, tra cui il Revolution Pro Controller 2, il pad ideato per la competizione, e le sedie da gaming PCCH-350 che garantiranno il massimo del comfort ai giocatori.

LUCCA COMICS & GAMES, il festival più grande d’Europa dedicato al fumetto, ai giochi, ai videogiochi, al cinema d’animazione, all’illustrazione e alle serie TV, è l’occasione perfetta per celebrare il ritorno di Modern Warfare, un titolo che punta a riunire tutta la community di Call of Duty. L’appuntamento è al Baluardo San Regolo, parte integrante delle monumentali mura di Lucca, cinta del centro storico della città toscana, a partire dal 30 ottobre sino al 3 novembre prossimi.