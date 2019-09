Scoperto un nuovo Pokèmon nella regione di Galar

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi la scoperta di un nuovo Pokémon nella regione di Galar: Sirfetch’d, il Pokémon Selvanatra. Sirfetch’d comparirà nell’attesissimo videogioco di prossima uscita Pokémon Spada. Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch™.

I Farfetch’d della regione di Galar possono evolversi in Sirfetch’d dopo aver affrontato tante lotte. Sono calmi e posati, e per loro lottare lealmente è un principio fondamentale. Si distinguono talmente per la loro nobiltà nella lotta da essere spesso scelti come soggetti di dipinti. Tra questi ce n’è uno in particolare, famosissimo a Galar, che rappresenta il duello tra un Sirfetch’d e un Escavalier.

Quando scende in campo, Sirfetch’d usa il suo gambo affilato come una lancia e le foglie più spesse a mo’ di scudo. Ha grande cura del suo gambo, più di qualsiasi altra cosa, e lo tiene con sé per molti, molti anni. Quando questo appassisce, Sirfetch’d abbandona il campo, ritirandosi per sempre dalle lotte.

Sfolgorassalto è una mossa introdotta per la prima volta in questi giochi e solo Sirfetch’d può impararla! Sirfetch’d punta il suo gambo verso l’avversario e si dirige contro di lui a gran velocità. È una mossa dalla potenza devastante! Sembra però che richieda a Sirfetch’d uno sforzo davvero immenso. Infatti, dopo averla usata, Sirfetch’d è costretto a riposarsi e non potrà agire.

Sirfetch’d