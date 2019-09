Fairy Tail: Nuovi dettagli sul videogioco ufficiale da KOEI TECMO

Durante il Tokyo Game Show 2019, KOEI TECMO e lo sviluppatore GUST Studios hanno svelato nuovi dettagli sul tanto atteso gioco JRPG, FAIRY TAIL.

FAIRY TAIL, basato sul manga best-seller e sulla serie anime di Hiro Mashima omonima, segue la trama dell’arco narrativo “The Grand Magic Games” – e permette ai giocatori di rivivere, o provare per la prima volta, gli emozionanti episodi di questa trama amatissima dai fan. I giocatori, non solo potranno sperimentare storie precedentemente raccontate nel manga e nell’anime, ma potranno anche scoprire inediti elementi della storia.

Durante il loro viaggio, i giocatori potranno formare un party da una selezione di oltre dieci personaggi iconici, tra cui: l’uccisore di draghi di fuoco, Natsu Dragneel; la maga celeste, Lucy Heartfilia; il mago del ghiaccio, Gray Fullbuster; la fata regina “Titania”, Erza Scarlet e la giovane cacciatrice di dragoni del cielo, Wendy Marvell. Con un gran numero di membri della gilda da reclutare nella propria squadra, i giocatori possono formare il loro dream team – anche includendo un improbabile gruppo di alleati per la propria avventura.

Le magiche e intense battaglie della serie sono animate in modo mozzafiato nelle diverse location di FAIRY TAIL, con una vasta gamma di magie disponibili. Mosse famose della serie illuminano lo schermo, con alcuni personaggi come Natsu in grado di trarre vantaggio dai cambi di modalità, come l’utilizzo della strabiliante modalità Lightning Fire Dragon! Inoltre, alcuni membri della gilda saranno disponibili per il supporto in battaglia, tra cui il maestro della gilda di Fairy Tail, Makarov Dreyar, che può essere chiamato per fornire potenti aiuti sul campo di battaglia.

In FAIRY TAIL, il completamento di battaglie e missioni non solo farà salire di livello i membri del gruppo, ma sbloccherà scenari di legami tra i personaggi, fornirà opzioni per migliorare la gilda e infine aumentare il “Grado di gilda”, consentendo ai giocatori di affrontare missioni più impegnative nella loro quest per diventare la gilda più grande di Fiore!

FAIRY TAIL sarà disponibile nel 2020 per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Windows PC tramite Steam®.