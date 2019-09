ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4: L’arco narrativo del Paese di Wa incluso nel gioco

Svelato solo due mesi fa nell’anime, il nuovo arco narrativo della serie One Piece comparirà in ONE PIECE: PIRATE WARRIOS 4. Dato che la storia del Paese di Wa è ancora in corso, il gioco includerà una rivisitazione originale dell’avventura.

Lungi dal rovinare il divertimento, questo viaggio presenterà tutte le ambientazioni tipiche del Paese di Wa e vedrà la ciurma di Cappello di Paglia affrontare la più terribile e letale minaccia di sempre.

Inoltre, sono stati confermati due personaggi giocabili aggiuntivi:

Zoro: l’indomito spadaccino e il maestro della Santoryu, la Tecnica delle Tre spade che lui stesso ha creato, si unirà alla battaglia! È stato il primo membro a entrare nella ciurma di Cappello di Paglia e farà sicuramente la sua parte nei combattimenti del Paese di Wa.

Carrot: è una guerriera nata e un membro della tribù dei visoni conigli, ma anche una forza con cui dover fare i conti su qualsiasi campo di battaglia. Come visone coniglio, può anche invocare il potere misterioso della forma Sulong. Guardando direttamente la luna, può trasformarsi e liberare i suoi istinti primari, oltre a scatenare un potere distruttivo e smisurato!

Scopri il nuovo trailer con entrambi i personaggi e un’anteprima di alcuni degli ostacoli che attenderanno i nostri eroi: