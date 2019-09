Pokècampeggio annunciato per Pokèmon Spada e Scudo

The Pokémon Company International e Nintendo hanno presentato oggi il Pokécampeggio, una nuova funzione degli attesissimi videogiochi di prossima uscita Pokémon Spada e Pokémon Scudo che permetterà agli Allenatori di rilassarsi e divertirsi assieme ai loro Pokémon.

Svelati anche nuovi Pokémon della regione di Galar, dettagli sulla personalizzazione del look del proprio personaggio e sugli scambi magici. Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch™.

Per festeggiare la prossima uscita di questi giochi, The Pokémon Company International ha annunciato anche la collezione Galar del GCC Pokémon, un’anteprima della prossima espansione Spada e Scudo con nuove carte promozionali che hanno per protagonisti Grookey, Scorbunny e Sobble. Anche la collezione Galar uscirà il 15 novembre.

I nuovi Pokémon scoperti a Galar:

Cramorant

Categoria: Pokémon Inghiottone

Tipo: Volante/Acqua

Altezza: 0,8 m

Peso: 18,0 kg

Abilità: Inghiottimissile

Quando si tratta di cibo, la capienza della sua bocca è il suo unico limite. A volte finisce per inghiottire anche cose di cui di solito non si nutre, e quando si accorge dell’errore le sputa subito fuori. Cramorant può avere la memoria corta, ma non dimentica mai un Allenatore che abbia conquistato la sua fiducia. Anche i suoi Allenatori, però, possono subire attacchi feroci se tentano di prendergli il cibo. Cramorant ha la nuova abilità Inghiottimissile che si attiva durante la lotta. Dopo aver usato Surf o Sub, tornerà con qualcosa in bocca. Se subisce dei danni quando si trova in questo stato, si vendicherà sputando quello che ha pescato addosso all’avversario!

Polteageist

Categoria: Pokémon Tè

Tipo: Spettro

Altezza: 0,2 m

Peso: 0,4 kg

Abilità: Sottilguscio

Il corpo di Polteageist è fatto di tè e si dice che abbia un gusto e un profumo molto particolari. Il Pokémon permette di assaggiare il suo tè solo agli Allenatori di cui si fida. Chi ne beve troppo, però, rischia un’indigestione. Molti Polteageist si stabiliscono in alberghi e ristoranti, dove possono vivere indisturbati confondendosi tra le stoviglie. Possono moltiplicarsi facilmente versando parte del loro contenuto in tazze che contengono resti di tè, e per questo si teme spesso una loro possibile infestazione.

Alcremie

Alcremie è famoso per la sua capacità di produrre panna montata con le mani. La sua panna può avere vari colori e sapori, e sul suo corpo possono esserci varie decorazioni.

Il Pokécampeggio

Nel Pokécampeggio gli Allenatori possono prendersi un po’ di tempo per rilassarsi e divertirsi assieme ai Pokémon della loro squadra. Guardandoli mentre si divertono insieme giocando nel Pokécampeggio, potranno scoprire un lato di loro che non conoscono! Potranno inoltre imparare a conoscere meglio i loro Pokémon giocando con loro con un Pokégingillo o con una palla a scelta tra le varie disponibili.

Nel Pokécampeggio gli Allenatori potranno cucinare il curry, uno dei piatti più amati a Galar. A seconda delle bacche usate e degli ingredienti scelti, potranno creare tanti tipi diversi di curry. Bisognerà assicurarsi che il fuoco sia abbastanza forte e avere cura di mescolare bene per fare sì che il curry sia cucinato a puntino! Quando il curry sarà pronto, Allenatori e Pokémon potranno gustarlo assieme! Ce ne sono di molti tipi: cucinandoli tutti si potrà completare il Currydex!

Il Pokécampeggio è anche un modo per connettersi con altri giocatori nelle Terre Selvagge. Sarà possibile visitare il Pokécampeggio di altri giocatori o ricevere visite nel proprio Pokécampeggio. Fino a un massimo di quattro giocatori possono riunirsi insieme per giocare con i Pokémon o cucinare un curry! Se si vede apparire una tenda mentre si usa la comunicazione locale o quando ci si connette a Internet, significa che un altro giocatore si sta divertendo nel suo Pokécampeggio. Per visitare il Pokécampeggio di altri giocatori tramite Internet è necessaria un’iscrizione a Nintendo Switch Online (servizio a pagamento). Le funzioni di comunicazione locale, invece, non richiedono alcuna iscrizione.

Esplora Galar con stile

Durante il loro viaggio, gli Allenatori troveranno negozi di vestiti e parrucchieri, dove potranno ravvivare il loro look comprando capi d’abbigliamento e accessori vari o cambiando pettinatura. Si potrà scegliere tra tanti vestiti, accessori, pettinature e anche tra varie opzioni per il trucco per esplorare Galar in grande stile!

Personalizza la tua Card della Lega Pokémon

Tutti gli Allenatori di Pokémon di Galar hanno una Card della Lega Pokémon. È una sorta di biglietto da visita che contiene informazioni dettagliate e che può essere scambiata con altri Allenatori. Sarà possibile personalizzarla tramite il CreaCard, una funzione dei terminali Rotomina. Si potranno modificare lo sfondo, la cornice e molti altri dettagli per creare una card unica. Le Card della Lega Pokémon ricevute da altri Allenatori verranno raccolte in un album.

Connettiti con altri giocatori tramite lo scambio magico

In Pokémon Spada e Pokémon Scudo gli Allenatori possono usare le Funzioni Y-Comm per fare lotte in link o scambiare Pokémon. Tra le Funzioni Y-Comm c’è anche lo scambio magico. È sufficiente selezionare dai Box il Pokémon che si vuole scambiare: si potrà continuare tranquillamente l’avventura mentre verrà individuato automaticamente un giocatore con cui effettuare lo scambio. Collegandosi a Internet si potranno fare scambi con Allenatori di tutto il mondo. Con la comunicazione locale, invece, lo scambio potrà avvenire con giocatori nelle vicinanze.

Il Pokémon che si riceve in cambio rimarrà una sorpresa fino alla fine!

Per poter effettuare scambi e lotte in link tramite Internet è necessaria un’iscrizione a Nintendo Switch Online (servizio a pagamento). Le funzioni di comunicazione locale, invece, non richiedono alcuna iscrizione.

Ritrova i tuoi fidati compagni di viaggio nella collezione Galar del GCC Pokémon

Oltre agli attesissimi videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ci sono novità anche sul fronte del GCC Pokémon: è in arrivo la collezione Galar, che conterrà tre carte promozionali raffiguranti Grookey, Scorbunny e Sobble. In più, comprenderà una spilla metallizzata di Grookey, la carta gigante di uno dei Pokémon leggendari, Zacian o Zamazenta, nella nuovissima versione Pokémon-V, quattro buste di espansione del GCC Pokémon e una carta codice per il GCC Pokémon Online.

Questa anteprima speciale della serie Spada e Scudo sarà per gli Allenatori la prima occasione per ottenere delle carte della prossima espansione. La collezione Galar sarà disponibile il 15 novembre per celebrare l’uscita mondiale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.