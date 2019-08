Destino Sfuggente GCC Pokèmon: Debutta la prima triade di alleati

A partire da oggi, i fan del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon potranno mettere le mani su un’espansione molto speciale: Destino Sfuggente, che include per la prima volta in assoluto una triade di ALLEATI composta da Moltres, Zapdos e Articuno-GX, oltre a una vagonata di carte che ritraggono Pokémon in versione cromatica, tra cui Mewtwo-GX e Charizard-GX.





The Pokémon Company International ha pubblicato la collezione con spilla, primo prodotto della gamma prevista per questa espansione, contenente una carta promozionale olografica del Pokémon leggendario Mewtwo o del Pokémon misterioso Mew, una spilla che lo raffigura e tre buste dell’espansione Destino Sfuggente. Presto saranno disponibili anche i prodotti di seguito elencati.

Scatola da collezione Destino Sfuggente (disponibile dal 6 settembre) : tre speciali scatole rispettivamente di Charizard-GX, Gyarados-GX e Raichu-GX, ciascuna contenente una carta olografica di un Pokémon- GX e quattro buste dell’espansione Destino Sfuggente.

: tre speciali scatole rispettivamente di ciascuna contenente una carta olografica di un e quattro buste dell’espansione Destino Sfuggente. Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Destino Sfuggente (disponibile dal 20 settembre): include una carta promozionale olografica a figura intera di Moltres, Zapdos e Articuno-GX, 10 buste dell’espansione Destino Sfuggente e vari accessori del GCC Pokémon.



Inoltre la collezione Poké Ball dell’espansione Destino Sfuggente sarà disponibile il 4 ottobre, mentre il 18 ottobre toccherà alla collezione Poteri Supremi.



L’espansione Destino Sfuggente sarà disponibile anche nel CardDex del GCC Pokémon, una app che consente di conoscere e sfogliare tutte le carte pubblicate a partire dalla serie Sole e Luna del GCC Pokémon.