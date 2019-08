Marvel’s Avengers si mostra con un nuovo Gameplay

Marvel Entertainment e Square Enix® hanno pubblicato il primo video di gameplay ufficiale di Marvel’s Avengers. Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor combattono Taskmaster e il suo esercito di mercenari nel livello iniziale – un Hero tutorial dove i giocatori possono imparare le tecniche uniche degli Avengers. Inoltre, l’A-Day Demo è giocabile per la prima volta alla gamescom 2019.

Marvel’s Avengers è un gioco action-adventure in terza persona. I giocatori dovranno riassemblare e ricostruire il roster dei propri Avengers, in un’originale e cinematografica campagna in single-player e combattere da soli o online, al fianco dei propri amici, in nuove missioni in tutto il mondo. Possono anche personalizzare gli Eroi più potenti della Terra e sfruttare i loro poteri unici per difendere il mondo dalle crescenti minacce per gli anni a venire.



Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano a San Francisco il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l’unica speranza di salvezza consiste nel riunire i più potenti eroi della Terra.

Marvel’s Avengers sarà disponibile per PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X), Stadia e PC il 15 maggio 2020.