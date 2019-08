Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo: Nuovi dettagli dai Campionati Mondiali di Pokèmon

Pokémon Scudo saranno i videogiochi ufficiali delle competizioni per la stagione Play! Pokémon 2020 e ha condiviso con i fan dei Pokémon nuovi dettagli su questi attesissimi giochi. Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch.

Ma non è tutto: The Pokémon Company International ha presentato la nuova serie del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Spada e Scudo, basata sui videogiochi di prossima uscita, assieme a un nuovo tipo di carta: i Pokémon-V.





Le lotte in Pokémon Spada e Pokémon Scudo

In Pokémon Spada e Pokémon Scudo gli Allenatori possono connettersi a Internet e affrontarsi in Lotte in Singolo o Lotte in Doppio allo Stadio Lotta.[1]



Allo Stadio Lotta gli Allenatori di Pokémon possono cimentarsi in Lotte Competitive contro altri Allenatori di tutto il mondo e le loro Squadre Lotta.

Affronteranno sfidanti con un grado simile al proprio e potranno guadagnare punti a seconda del risultato della lotta.

I gradi delle Lotte Competitive appartengono a determinate classi, e gli Allenatori potranno salire di grado se guadagnano abbastanza punti.

Potranno inoltre controllare la loro posizione in classifica all’interno dello Stadio Lotta. Nella versione per dispositivi mobili di Pokémon HOME sarà invece possibile vedere anche la classifica di tutti i partecipanti di una gara.

Nelle Lotte Amichevoli, invece, non importa chi vince o chi perde; si lotta per migliorare come Allenatori.

Un altro fantastico aspetto di queste lotte è che, a differenza delle Lotte Competitive, vi sono ammessi anche certi Pokémon leggendari e misteriosi.



Le Gare Online e le Squadre a nolo permetteranno ai giocatori di connettersi ad altri Allenatori in diversi modi.



Nelle Gare Online, innanzitutto, si può scegliere fra Gare Ufficiali e Gare Private.

Le Gare Ufficiali sono lotte particolari caratterizzate da varie regole e restrizioni.

Le Gare Private possono essere create dal giocatore stesso o da altri Allenatori. L’organizzatore stabilisce anche le regole.



Le Squadre a nolo sono Squadre Lotta che gli Allenatori possono prendere in prestito usando gli ID disponibili online. È anche possibile creare una Squadra Lotta personalizzata e metterla a disposizione di tutti come Squadra a nolo. Si possono prendere in prestito fino a cinque squadre, con cui si può partecipare anche alle Lotte Competitive.



Il fenomeno Dynamax e le mosse Dynamax

Grazie al fenomeno Dynamax, i Pokémon diventano non solo giganti, ma anche molto più potenti, tanto da poter cambiare in un attimo le sorti della lotta. Le mosse Dynamax possono essere usate solo dai Pokémon Dynamax, e oltre a essere molto più potenti delle mosse standard, hanno effetti secondari sorprendenti. Ad esempio Dynaflusso, una mossa Dynamax di tipo Acqua, modifica le condizioni atmosferiche provocando la pioggia, mentre Dynapugno, una mossa Dynamax di tipo Lotta, aumenta l’Attacco di tutti gli alleati.



Se un Allenatore ha un Polsino Dynamax in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i suoi Pokémon potranno dynamaxizzarsi. Non sarà necessario che abbiano con sé alcuno strumento speciale. Questo dà agli Allenatori la libertà di decidere quale dei loro Pokémon far dynamaxizzare a seconda di come si svolge la lotta e, allo stesso tempo, permette loro di dare ai Pokémon degli strumenti che li rendano ancora più forti, aumentando di conseguenza la potenza delle loro mosse Dynamax.