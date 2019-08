Pokèmon Masters: Svelate le Unità sbloccabili

A partire dalla fine di Agosto sarà disponibile in Mobile il Free to Play “Pokèmon Masters”, supportato naturalmente dalle microtransazioni. Quest’oggi vogliamo svelarvi la lista delle Unità o Sync Pairs che è possibile sbloccare in gioco.

Pokèmon Masters: I Sync Paris sbloccabili

In altre parole, i Sync Pairs o Unità, sono coppie Allenatore/Pokèmon che potete sbloccare giocando. A seguire la lista di quelle previste al lancio:

Brock & Onix Misty & Starmie Rosa & Snivy Barry & Piplup Flannery & Torkoal Erika & Vileplume Skyla & Swanna Korrina & Lucario Norman & Slakoth Pryce & Seel Iris & Haxorus Hapu & Mudsdale Brock & Tyranitar (Sygna Gear) Hau & Alolan Raichu Flint & Infernape Clair & Kingdra

Di seguito invece le Unità che non saranno sbloccabili fin da subito ma verranno introdotte successivamente:

Viola & Surskit Nanu & Alolan Persian Koga & Crobat Acerola & Palossand Cheren & Stoutland

Il team di sviluppo ha intenzione di inserire nel gioco ben 65 Unità, sbloccabili con specifici eventi o con le Gemme, quest’ultime ottenibili giocando o con denaro reale tramite le microtransazioni. Pokémon Masters sarà disponibile dal 29 agosto come Free to Play su Mobile.