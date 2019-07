Pokèmon Masters: Aperte le pre-registrazioni su Android e iOS

DeNA Co Ltd in collaborazione con The Pokémon Company, ha aperto oggi le pre-registrazioni per Pokémon Masters su Google Play e sull’App Store.

Pokémon Masters è un gioco di strategia e combattimento, in cui i giocatori formano squadre (la coppia formata da un Allenatore e dal suo Pokémon) per affrontare lotte 3 contro 3 in tempo reale contro avversari gestiti dall’IA. Il gioco è ambientato sull’isola di Pasio, uno scenario completamente nuovo dove competeranno Allenatori e Pokémon provenienti da tutte le regioni. I giocatori pre-registrati al gioco riceveranno una notifica al lancio del titolo, che avverrà questa estate.

Link alla pre-iscrizione

Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.a12026418

App Store (iOS): https://apps.apple.com/it/app/id1442061397

Inoltre oggi, sul canale ufficiale YouTube di Pokémon Masters (https://www.youtube.com/c/PokemonMastersGame), è stata pubblicata una nuova serie di sei trailer dedicati al gameplay, per offrire ai fan una visione più accurata sia del mondo di Pokémon Masters sia delle caratteristiche principali del gameplay. I trailer includono:

Una panoramica del sistema di lotte e avanzamento;

Un’anteprima della modalità Storia, con una presentazione del torneo World Pokémon Masters che si svolge solo sull’isola di Pasio;

Una spiegazione su come far evolvere i Pokémon in questo gioco e sui poteri speciali derivanti dall’evoluzione;

Uno sguardo sulle caratteristiche uniche della modalità Multisquadra, come l’abilità di passare da un’unità all’altra durante una lotta;

Una descrizione su come creare il team perfetto in base ai punti di forza e al ruolo specifico di ciascuna unità (Attaccante, Aiutante, Tecnico) e su come aggiungere nuove unità alla tua squadra;

Pokémon Masters sarà disponibile in tutto il mondo come gioco free-to-start con acquisti all’interno dell’app per dispositivi iOS e Android compatibili. L’uscita è prevista nell’estate 2019. Il gioco sarà disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese tradizionale.