Bandai Namco svela delle novità per Dragon Ball Z Kakarot, Digimon Survive e Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition

Bandai Namco è lieta di annunciare l’arrivo di altri personaggi in DRAGON BALL Z: KAKAROT, o come personaggi completamente giocabili oppure come personaggi di supporto. Questa settimana è stata abbastanza movimentata anche per ciò che riguarda i giochi Digimon. Abbiamo annunciato ulteriori dettagli per DIGIMON SURVIVE e svelato i bonus che faranno parte della DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH COMPLETE EDITION.

GOHAN, VEGETA E PICCOLO GIOCABILI IN DRAGON BALL Z: KAKAROT!

I guerrieri Z metteranno a disposizione il loro potere in vari modi. Alcuni di loro come Gohan, Vegeta e Piccolo saranno completamente giocabili, con le loro tecniche, stili di combattimento e punti di forza! Altri, come Crilin, Yamcha, Tenshinhan e Jiaozi, saranno disponibili come personaggi di supporto e useranno le loro mosse migliori per aiutare nei momenti cruciali.

Per rimanere al passo con le minacce crescenti, i giocatori dovranno allenare continuamente i propri personaggi con il tradizionale metodo Saiyan: cibo ed epiche battaglie! I giocatori potranno raccogliere svariati ingredienti e cucinare piatti che concederanno dei bonus permanenti alle loro statistiche. Viaggiando attraverso il mondo, i giocatori incontreranno nemici che forniranno punti esperienza e un ottimo modo per salire di livello.

Svelate nuove informazioni sul Survival/tactical RPG DIGIMON SURVIVE!

Durante un’attività extracurriculare, il protagonista Momotsuka Takuma e i suoi amici sono stati trascinati in un mondo pieno di creature misteriose – i Digimon. I giocatori dovranno affrontare numerose avversità e combattere nemici molto potenti in questo nuovo Survival/Tactical RPG. Le scelte degli avventurieri possono rivelarsi cruciali sull’evoluzione dei loro mostri e addirittura sull’intera storia! L’uscita di DIGIMON SURVIVE è prevista per il 2020.

Cinque Digimon e oggetti bonus verranno regalati con la compilation DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH COMPLETE EDITION

Cinque dei più forti Digimon, membri del Royal Knights e l’Item Combo Pack, in precedenza distribuiti come contenuto aggiuntivo, saranno disponibili gratuitamente in DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH COMPLETE EDITION.

Qui sotto la lista dei Digimon gratuiti:

* Alphamon NX

* Crusadermon NX

* Gallantmon NX

* Leopardmon NX

* Omnimon NX