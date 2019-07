Anime Expo 2019: Tutti gli annunci di Bandai Namco

Animexpo è sempre un appuntamento importante sul calendario di BANDAI NAMCO Entertainment Europe e quindi ecco un riassunto con le principali novità emerse durante l’evento, incluso il ritorno della serie Pirate Warriors con ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, l’arrivo in occidente di

MOBILE SUITE GUNDAM BATTLE OPERATION 2 e la raccolta della serie Digimon Story con DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH COMPLETE EDITION.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 annunciato per Playstation 4, Xbox One, Switch e PC

Il gioco Musou action-adventure torna con il quarto capitolo!

Avanza nella storia di One Piece e sconfiggi legioni di nemici con i tuoi personaggi preferiti con il nuovo ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Un nuovo sguardo all’universo di CODE VEIN con l’opening movie del gioco

La storia di CODE VEIN è ambientata dopo la Grade Rovina, un evento catastrofico che ha cancellato gran parte dell’umanità. Gioca nei panni di un Redivivo e fronteggia la minaccia dei Perduti.

I giocatori che prenotano il gioco sbloccheranno i seguenti oggetti esclusivi:

3 armi CODE VEIN X GOD EATER

Il Velo di Sangue “Venous Claw”

Il Set di Accessori che contiene il Codice “Harbinger”, l’Harbinger Shining Hair (x3) e 2 stamp per il multiplayer

Per i pre-order digitali: http://bnent.eu/BuyCodeVein

Ancora gameplay per ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

In ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS i giocatori avranno l’opportunità di combattere con i personaggi più celebri della serie ONE PUNCH MAN in frenetiche battaglie 3 vs 3.

Sono stati annunciati 4 nuovi personaggi: Vaccine Man, Mosquito Girl, Deep Sea King e Carnage Kabuto.

La DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH COMPLETE EDITION arriva il 18 ottobre 2019 per Nintendo Switch e PC Digital

La DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH COMPLETE EDITION darà ai fan l’opportunità di giocare la serie DIGIMON STORY grazie alla compilation che include Cyber Sleuth e Hacker’s Memory e che sarà disponibile per Nintendo Switch e PC Digital.

Questa compilation comprenderà oltre 85 mappe, 300 Digimon e 80 ore di gameplay.

MOBILE SUITE GUNDAM BATTLE OPERATION 2 porterà ai giocatori occidentali di PlayStation 4 emozionanti battaglie spaziali!

Prendi il controllo delle Mobile Suite e dimostra il tuo valore in enormi battaglie a terra o nello spazio. Potrai anche andare sul campo di battaglie in qualità di soldato e dare un vantaggio al tuo team piazzando delle bombe in luoghi strategici del campo di battaglia o assicurando fuoco di supporto. Competi in battaglie online 6 vs 6 e cerca di essere il miglior pilota! MOBILE SUITE GUNDAM BATTLE OPERATION 2 sarà scaricabile gratuitamente su PlayStation 4.

Dal 12 luglio 2019 gioca nei panni di Zoro nel DLC di ONE PIECE WORLD SEEKER

I giocatori potranno usare le mosse più celebri di Zoro e affrontare un nuovo capitolo della storia.

Dal 12 luglio sarà anche disponibile l’Anime Music Pack che darà la possibilità di scaricare 14 delle canzoni più amate della serie come We Are! o Believe.

Insieme ai contenuti a pagamento, sarà rilasciato anche un aggiornamento gratuito che aggiungerà nuove sfide, equipaggiamento e un costume per Luffy.

Il secondo DLC arriverà nell’autunno di quest’anno e includerà Sabo come personaggio principale e si concentrerà sulle Dyna Stones, un minerale che può essere usato come arma di distruzione di massa. Sabo si infiltrerà nelle postazioni nemiche e investigherà su una gigantesca cospirazione che potrebbe avere delle conseguenze devastanti.