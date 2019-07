A.O.T. 2: FINAL BATTLE disponibile da oggi

KOEI TECMO Europe è felice di annunciare che A.O.T. 2: Final Battle, il colossale action game basato sul fenomeno anime mondiale ‘Attack on Titan’, è ora disponibile. I giocatori sono invitati ad equipaggiare il loro Omni-Directional Mobility gear e a unirsi alla battaglia contro i devastanti Titani su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC tramite Steam.

A.O.T. 2: Final Battle offre nuove avvincenti modalità di gioco, che permettono ai giocatori di immergersi nell’accattivante storia della Stagione 3 dell’anime e di gestire il proprio reggimento per reclamare la terra dai Titani. Nella modalità Character Episode, i giocatori possono seguire la trama della Stagione 3 attraverso tre diverse linee temporali: quella dello Scout Regiment, quella del 104th Cadet Corps e quella dei Warriors – in modo da poter assistere ai punti chiave della trama attraverso gli occhi dei diversi personaggi. In modalità Territory Recovery, gli aspiranti comandanti possono creare il loro dream team, usando uno qualsiasi degli oltre 40 personaggi giocabili presenti nel roster per spingersi al di fuori dalle mura e lottare per riconquistare la terra per l’umanità.

Gli Scout possono fare riferimento a una vasta gamma di equipaggiamenti per affrontare i Titani. Lo Slashing Gear permette di utilizzare le lame per infliggere danni alle diverse parti del corpo dei Titani. Coloro che preferiscono gli attacchi a lunga distanza possono invece equipaggiare il mortale Shooting Gear, con due pistole che infliggono danni da fuoco rapido. Inoltre gli Scout possono fare riferimento anche alla Thunder Spear e alla Gatling Gun.

I giocatori pronti a unirsi alla lotta in A.O.T. 2: Final Battle possono ancora ottenere una varietà di bonus. Acquistando il gioco, in versione fisica o digitale, su qualsiasi piattaforma entro il primo mese di lancio, permetterà di sbloccare il costume “Queen Historia” per Christa, “Young Male Coat” per Kenny, “Plain Clothes (Underground City)” per Levi e il costume “One-piece Dress” per Mikasa. Per poterli riscattare basta solo visitare il negozio digitale della rispettiva piattaforma e riscattare i bonus gratuiti entro fine luglio.

A.O.T. 2: Final Battle sarà disponibile come avventura standalone per i fan che hanno già acquistato A.O.T.2 (in modo da poter iniziare la battaglia direttamente dalla Stagione 3) o come gioco completo per tutti coloro che non hanno mai giocato al precedente titolo e che vogliono partire dal principio.