Pokèmon Spada e Scudo: Masuda commenta l’assenza di alcuni Pokèmon

Uno dei giochi più attesi dai giocatori Nintendo e fans dei Pokèmon è indubbiamente Pokèmon Spada e Scudo. Nel caso non lo sappiate, all’interno dei suddetti giochi non saranno presenti numerosi Pokèmon delle passate generazioni, ciò ha causato un malcontento tra i giocatori al punto da spingere Juinichi Masuda a intervenire con una dichiarazione che vi riportiamo a seguire.

Grazie a tutti i nostri fan per il profondo interessamento nei confronti dei Pokèmon. Recentemente ho annunciato che alcuni mostri non potranno essere trasferiti in Pokèmon Spada e Scudo ed ho letto i vostri commenti, apprezzo il vostro amore e la vostra passione.

Come tutti voi siamo appassionati di Pokèmon e ognuno di essi è importante per noi. Dopo molti anni trascorsi a sviluppare giochi, la decisione presa non è stata semplice. Voglio essere chiaro in merito ad una cosa, se uno specifico Pokèmon non sarà presente non significa che non apparirà nei futuri giochi.

Il mondo dei Pokèmon continua ad evolversi, la regione di Galar offrirà nuovi mostri, allenatori da sfidare e avventure da vivere. Ci stiamo mettendo il cuore nello sviluppo del gioco, mi auguro che non vediate l’ora di unirvi a noi nel viaggio.