Pokèmon Go festeggia il terzo anno con novità ed eventi speciali

Pokemon GO sta per raggiungere il terzo anno di età e per tale occasione ospiterà eventi speciali e novità interessanti, scopriamole insieme.

Le novità in arrivo in Pokèmon Go per il terzo anno

Dalle 22:00 di oggi, avrete la possibilità di imbattervi in diversi Pokèmon nella versione Alola, i quali compariranno allo stato selvatico e in versione shiny o cromatica, tra cui vi saranno Rattata, Sandshrew, Vulpix, Diglett, Meowth, Geodude, Grimer ed Exeggutor. Sempre da da oggi troverete nel negozio nuovi oggetti per gli avatar a tema team leader.

Dalle 22 di oggi alle 22 di sabato 6 luglio scattando una foto tramite la modalità Foto Go, avrete la possibilità di imbattervi una volta al giorno, in un Pikachu che indossa un cappello da festa, variante che può essere ottenuta anche facendo schiudere le uova di 7km.

Dalle 22 di oggi alle 22 del 2 settembre potrete:

Scambiare Pokèmon consumando il 25% in meno di Polvere di Stelle

Ottenere Premier Ball aggiuntive sconfiggendo i Boss nei Raid

Partecipare ad una nuova ricerca che vi premierà con oggetti utili (solo i giocatori di livello 10 o superiore possono partecipare)

Cosa ne pensate?