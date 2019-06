Bandai Namco annuncia L’Era Glaciale: La strampalata avventura di Scrat

BANDAI NAMCO Entertainment Europe e il produttore di videogiochi globale, Outright Games, hanno annunciato un’imminente avventura per console e PC ambientata nello spettacolare mondo preistorico del celebre franchise cinematografico dell’Era Glaciale di Blue Sky Studios, L’Era Glaciale: La strampalata avventura di Scrat.

Basato sulla celebre serie cinematografica, questo nuovo gioco d’azione e avventura 3D inviterà i giocatori a partecipare alla costante ricerca di cibo per placare la fame di Scrat, quando arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital nell’autunno del 2019.

Nel gioco, Scrat, lo sfortunato scoiattolo dai denti a sciabola, intraprenderà un’epica avventura attraverso le classiche ambientazioni dell’Era Glaciale per recuperare la sua preziosa ghianda dall’antico Tempio di Scratazon. Solo le leggendarie Noci di cristallo potranno sbloccare il suo prezioso “tesoro”, che Scrat tenterà di raccogliere mentre affronterà feroci creature preistoriche per riportare le reliquie mancanti nella loro legittima sede.

I giocatori guideranno Scrat in un pericoloso viaggio attraverso terreni ghiacciati, geyser impetuosi e fiumi di lava in fiamme. Esplora scenari avvincenti per scoprire tesori in grado di sbloccare poteri speciali, aiutando così Scrat a saltare più in alto, afferrare oggetti più pesanti e trovare ogni tesoro in questa nuova avventura preistorica!

Terry Malham, CEO di Outright Games ha dichiarato:

In Outright Games, ci impegniamo a realizzare giochi in grado di offrire sempre più intrattenimento adatto a tutti, e per L’Era Glaciale: La strampalata avventura di Scrat abbiamo cercato di catturare tutte le qualità preferite di Scrat. Tra acrobazie divertenti e ostacoli impegnativi, questo titolo immergerà i giocatori nel mondo dell’Era Glaciale con un’avventura davvero travolgente.”

L’Era Glaciale: La strampalata avventura di Scrat sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital nell’autunno del 2019.