Bandai Namco annuncia One Punch Man: A Hero Nobody Knows

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare lo sviluppo di ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS da parte di Spike Chunsoft. ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS sarà il primo gioco basato sull’omonima saga ad arrivare su PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS è un gioco d’azione e combattimento ambientato in un universo costantemente minacciato, in cui alcuni eroi sono l’unica speranza contro la distruzione totale. Saitama, il protagonista principale, è un eroe in grado eliminare anche i più potenti avversari con un solo pugno, una situazione che lo annoia e infastidisce da morire.

Il gioco includerà battaglie 3 contro 3, in cui sarà possibile formare potenti squadre usando molti volti noti, tra cui alcuni dei primi personaggi presenti confermati, come Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic e Saitama.

Herve Hoerdt, Senior Vicepresident Marketing, Digital and Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha dichiarato:

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS non è solo un ottimo modo per immergersi ulteriormente nell’universo di ONE PUNCH MAN. Ma i fan della serie potranno anche impersonare i propri personaggi preferiti in emozionanti battaglie 3 contro 3.

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.