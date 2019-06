Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE: aperte le pre-registrazioni!

SEGA ha aperto oggi le pre-registrazioni per Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE, un action RPG in arrivo su iOS e Android entro fine anno.

Fist of the North Star è una celeberrima serie manga scritta da Buronson e illustrata da Tetsuo Hara, pubblicata originariamente ben 35 anni fa, ma che vanta ancora oggi tantissimi fan in tutto il mondo. Sviluppato sotto la supervisione di Tetsuo Hara, Fist of the North Star LEGENDS ReVIVEvuole essere il modo definitivo per rivivere la storia dell’opera originale.

Il gioco ripercorre le vicende del manga in maniera dettagliata sin dall’inizio, in modo che che sia i fan di lunga data, sia i giocatori che non hanno familiarità con la serie possano vivere in una maniera totalmente nuova tutti i suoi momenti più drammatici.

La storia si svolge in un’epoca dove l’arte marziale più letale mai esistita, la scuola di Hokuto Shinken, sembra essere perduta. Raccogliendo i frammenti dei monumenti di pietra che custodiscono i ricordi dei personaggi celebri come Kenshiro, Raoh e tanti altri, i giocatori potranno rivivere la storia originale e creare un nuovo corso per l’Hokuto Shinken in un appassionante action RPG.

Le pre-registrazioni sono aperte da oggi su Google Play per gli utenti Android o sul sito ufficiale di Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE per gli utenti iOS.

Se il numero delle pre-registrazioni sarà superiore a 50.000, tutti coloro che avranno effettuato la pre-registrazione riceveranno il personaggio “Rei”. Nel caso in cui il numero di utenti sarà ancora superiore verranno sbloccate ulteriori ricompense!

Crea il tuo Dream Team

I fan potranno giocare nei panni dei celebri protagonisti della serie, ma anche di altri amatissimi personaggi di supporto, come Heart, Jackal e tanti altri!

Si possono sbloccare i personaggi raccogliendo i loro “frammenti dei monumenti di pietra” che i giocatori possono utilizzare per farli “RIVIVERE”. In questo modo i giocatori potranno creare il proprio dream team, con formazioni mai viste nella storie originale.

Sotto la supervisione dell’autore Tetsuo Hara, sono state realizzate nuove illustrazioni per ogni personaggio.

Combo adrenaliniche a portata di dito

I combattimenti 3D prevedono l’uso movimenti delle dita semplici e intuitivi in cui viene premiato il tempismo di ogni tocco. Riempiendo l’indicatore delle tecniche segrete, ogni personaggio potrà scatenare il proprio attacco devastante unico!